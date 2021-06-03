美國3日宣布捐贈首批2500萬劑新冠疫苗，其中1900萬劑將透過COVAX給中、南美洲及亞洲和非洲國家。當中捐給亞洲的疫苗大約700萬劑，將提供給印度、尼泊爾、孟加拉…約20個國家和地區，其中包括台灣。

美國首批捐給亞洲的疫苗大約700萬劑，提供對象包括台灣。（圖片翻攝自白宮新聞稿fact sheet）

至於非透過COVAX方600萬劑，將分給墨西哥、加拿大、韓國以及聯合國衛生工作人員。

(中時 )