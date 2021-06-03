美國也出手了 白宮宣布提供疫苗給台灣 23:512021/06/03 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國宣布捐贈首批2500萬劑新冠疫苗，提供對象包括台灣。圖為美製輝瑞疫苗。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國3日宣布捐贈首批2500萬劑新冠疫苗，其中1900萬劑將透過COVAX給中、南美洲及亞洲和非洲國家。當中捐給亞洲的疫苗大約700萬劑，將提供給印度、尼泊爾、孟加拉…約20個國家和地區，其中包括台灣。 美國首批捐給亞洲的疫苗大約700萬劑，提供對象包括台灣。（圖片翻攝自白宮新聞稿fact sheet） 至於非透過COVAX方600萬劑，將分給墨西哥、加拿大、韓國以及聯合國衛生工作人員。 台灣還在吵疫苗 機場人潮圖曝光網驚問：急著飛回美國打？ 美國應優先提供疫苗給台灣 川普時期顧問提三大理由 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #全球 #COVAX #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本將直送AZ給台灣 高嘉瑜：我們就等待並懷抱著希望吧 08:262021/06/03 政治 台灣疫情蔓延 《產經新聞》籲日政府盡速提供疫苗以報恩 08:142021/06/03 國際 台獨大老美國打BNT 籲台灣人當國產疫苗義勇軍 網炸裂轟：噁心 14:142021/06/03 政治 日本提供台灣疫苗不只120萬劑 朝日新聞：後續還有更多批 22:272021/06/03 國際 很多人跑回美國打疫苗 陳揮文一句重話嗆蔡英文 22:552021/06/03 政治 NHK：日本政府明擬宣布提供120萬劑AZ疫苗給台灣 18:292021/06/03 國際 陸若動武 前白宮副國安顧問：日本可能協防台灣 16:072021/06/03 國際 全球最大肉商JBS疑遭俄駭客攻擊 拜登考慮報復 12:172021/06/03 國際 拜登宣布行動之月 7月4日假期前拚疫苗接種 12:122021/06/03 國際 永齡買BNT疫苗缺授權書 宅神請求衛福部一事 網哭了 08:232021/06/03 政治 疫苗峰會新認捐近24億 COVAX總捐款達96億美元 10:382021/06/03 國際 國際熱門新聞 美國宣布將提供疫苗給台灣 預計6月底送出 - 政治圈 - 中央社 日本提供台灣疫苗不只120萬劑 朝日新聞：後續還有更多批 - 國際 美國也出手了 白宮宣布提供疫苗給台灣 - 政治圈 台日疫苗協議內幕曝光 背後推手竟然是他 - 國際 英國王室真的種族歧視？內部文件曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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