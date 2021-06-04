京元電竹南廠成立快篩站，員工都集中在此接受快篩。（謝明俊攝）

IC封測廠京元電子竹南廠爆發菲籍移工群聚感染，全公司7300人3日進行篩檢，目前已知有45人確診染疫，但京元電強調儘快篩檢但不會停工，引發苗栗民眾恐慌。有京元電子員工發文表示，同事們怕被列入黑名單所以不敢請假，呼籲廠方應停工清消，確保員工安全。

一名京元電子員工，3日晚間在臉書社團「我是頭份人」表示，作為京元員工很可憐，不想上班請假都要解釋半天，「有些同事家裡負擔重，明明心裡怕得要死，還是一樣不敢請假，怕變黑名單被除名」，他認為現階段應該要立即停工、廠區徹底消毒，「就算全部陰性，進去吸一吸，會不會又感染？」

京元電子員工控訴怕被除名不敢請假。（圖／我是頭份人臉書社團）

原PO說，有同事向他哭訴家裡面有小孩、老人家，有房貸保險學費要繳，怕得要死也不敢請假，上班又怕把病毒帶回家害到家人。原PO不滿地嗆「是要逼死她嗎，老闆，你也有兒有女啊，OP（操作員）的命活該這麼賤嗎！」

公開在臉書社團發文，原PO也強調「我已經做好除名的準備了！希望他們看到，犧牲我一個人的工作，換來大家的心安身安平安！」

此外有員工貼出在廠區上班時用的口罩，表示「無塵室用的無塵口罩沒有外盒，是塑膠袋包裝。一包50個。」不過無塵口罩看起來比一般口罩要來得薄，不確定是否為醫療等級的口罩。

京元電子員工貼出廠區配戴的無塵口罩。（圖／我是頭份人臉書社團）

也有同樣是京元的員工留言表示，現在竹南不少店家已貼出公告「禁止京元員工跟京元家屬進入取貨/買東西」，讓他大嘆「為什麼只針對我們，我們也很無奈啊。」

(中時新聞網)