虛擬貨幣遭到多國圍剿，美、中兩國紛紛對虛擬貨幣下重手，日本央行總裁也稱其「具高投機性」，如今英國也準備對虛擬貨幣出手管制；英國金融行為監管機構（FCA）周四（3日）警告，非常多的虛擬貨幣公司並不符合反洗錢規範的標準，並撤銷其註冊申請。

長久以來，由於如比特幣這類虛擬貨幣交易雙方身分的不透明，人們對其洗錢等犯罪手法抱持著疑慮，此外，多國官員都曾警告虛擬貨幣的投機性。

大陸人行重申防範虛擬貨幣的炒作交易活動，呼籲金融機構、支付機構禁止使用虛擬貨幣做交易活動；此外，美國財政部報告指出，虛擬貨幣經常被富人當作逃稅的工具，因此也將加強管制，凡1萬美元以上的虛擬貨幣交易，皆須向美國國稅局申報。

據《CNBC》報導，英國FCA聲明指出，「許多企業不符合反洗錢規範所制定的標準，致使空前數量的企業撤銷申請」，將針對現有虛擬貨幣企業的臨時註冊機制截止日期自2021年7月9日延至2022年3月31日。

FCA表示，延長日期的期間允許虛擬貨幣公司繼續原有的業務，但同時FCA也會持續地進行評估並再次重申，「虛擬貨幣具高度的投機性」。

值得一提的是，曾任FCA執行長的現任英國央行行長貝利（Andrew Bailey）於上個月也發表過類似的聲明，警告「虛擬貨幣沒有絲毫的內在價值」，買進它們就要做好血本無歸的心理準備。

(中時新聞網)