根據中央氣象局最新氣象資料顯示，第3號颱風「彩雲」過去3小時強度略為增強，晚間11時中心位置約在鵝鑾鼻西南方440公里海面上，向北北東轉東北移動，其暴風圈正逐漸進入東沙島海面及巴士海峽，對恆春半島及屏東將構成威脅，因此氣象局11時30稍早發布海上陸上警報。

「彩雲」23時的中心位置在北緯18.8度，東經118.3度，即在鵝鑾鼻的西南方約440公里海面上，以每小時18轉28公里速度向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒20公尺，約每小時 72 公里，相當於8級風，七級風暴風半徑80公里，預測明(4)日23時的中心位置在北緯22.4度，東經121.5度，即台東的東南方約60公里海面上。

氣象局預報員林秉煜表示，「彩雲」過去3小時強度略為增強，明傍晚「彩雲」通過台灣南方陸地，因此11時30分針對屏東及恆春半島發布陸上警報，因為環境不利於其結構發展，預計接近台灣過程會相對減弱，不過受颱風外圍環流影響，明天台灣海峽南部、東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大；恆春半島、東南部(含蘭嶼、綠島)及金門、馬祖沿海空曠地區將有較強陣風；西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區將有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

林秉煜指出，屏東及恆春半島區域明天要留意較大雨勢及陣風，即使在颱風離去後，由於受外圍雲系以及北方鋒面影響，天氣較不穩定，中南部仍有明顯雨勢，6月5日鋒面下來後，西半部、東北部也有局部大雨情形。

明天降雨部分，清晨恆春半島受外圍環流影響，有局部降雨，中午前後的午後雷陣雨發展明顯，尤其各地午後山區、大台北地區要特別注意短延時強降雨，不排除有局部大雨甚至豪雨出現可能，不但影響範圍廣，降雨時間也長。

氣象局提醒，恆春半島及屏東應嚴加戒備並防強風豪雨，此外，東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

彩雲颱風海陸警齊發，氣象局說明。(YouTube/CWB氣象局)

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