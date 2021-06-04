有些人把錢看得比命還要重要，花錢斤斤計較，顯得非常小氣。運勢命理網站「十二生肖運勢推算」分析，生肖屬蛇、雞、猴的人最吝嗇，手邊的錢都算得清清楚楚，要他平白請客絕對不可能，是朋友眼中的鐵公雞。

▍1.生肖蛇

屬蛇的人生活太節儉，因此顯得很吝嗇，他們年輕時往往吃過很多苦，知道賺錢的辛苦，因此對於每一次花費都非常斤斤計較，他們很怕辛苦賺來的錢被騙走，也很怕被佔便宜，所以非必要絕對不會掏錢出來，要他請客更是不可能，因為他們覺得這些錢得來不易，會盡全力死守自己的財產。

▍2.生肖雞

屬雞的人表面上看起來很熱情大方，其實他們骨子裡非常計較，他們非常重視錢財和權力，如果有人覬覦他擁有的東西，他們會不惜用陰毒的手段來對付。他們看起來和大家都是好朋友，其實會暗中觀察誰對自己有利。屬雞的人往往可以成為握有大權的上位者，但是太過於在乎利益，有時恐會傷己害人。

▍3.生肖猴

屬猴的人最討厭吃虧，每分錢都要算得清清楚楚，絕對不允許有人佔他便宜，更不可能要他出錢請客，他們不會假裝大方，會很明顯展現出自己摳門的性格，所以他們出社會多年人脈依然很弱，大家都受不了他的吝嗇。屬猴的人雖然不太會破財，但是有困難時往往沒有貴人相助，需要自己單打獨鬥。

(中時新聞網)