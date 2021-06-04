面對面與唐鳳促膝而談

關於人生、學習、工作、公民社會與未來世界的重要課題

快樂•死亡•自處•閱讀

折衷取捨•多視角•破除定義•不完美主義

公民協力•社會創新•群眾智慧•永續發展

理性思維•共情傾聽•透明性

唐鳳的15個關鍵詞，來自8次對話、20小時第一手訪談，還有眾多資料的爬梳，一次次交流的累積，這本書是「解惑」唐鳳的起點，一段彼此共創的旅程。

在15個關鍵詞展開的過程中，將看到唐鳳令人印象深刻的面向：

她的韌性（resilience）不是不起波瀾，遇到不安、悲傷、孤獨，抑或批評、負面輿論時，心裡不免情緒波動，通常一兩分鐘也就過去了，不會往上加，如同船在海上遇到波浪會擺盪，同時也有承載力。

先天疾病加上後天思想的灌注，她說：「每天都在死！每個晚上都死一次。」十二歲前，她在睡著不一定能醒來的情況下成長；十二歲開刀恢復健康，促使她想要將新的靈感分享出去，即使有一天真的醒不來也沒關係。

唐鳳最常掛在嘴邊的「口號」是：「每天睡足八小時。」對她來說，睡著如同死去，睡好、睡足，醒來精神狀態好，就要貢獻所學。

進了公部門當「公僕的公僕」，唐鳳成了搭建民眾與政府之間的橋樑，她不是滿口大道理，而是張大耳朵傾聽各方想法。她不輕易下判斷，選每一邊站（take all the sides），徹底了解每一邊的想法，形成共同價值。

她認為自己是思想的載體，就像自然生長的樹木，用自己的方式擴散，承載著世界。只有在遐想（reverie）的狀態下能成為載體，而這個歷程是永續的。

從小熱愛電腦的唐鳳表示，人工智慧不會取代人生智慧。一個人的人生智慧不是人工智慧一下就能代表的。而詩是用最短篇幅清楚表達人生智慧的方式。寫詩本身，就是一個人的修行。

唐鳳記得第一次使用VR，從國際太空站、銀河的角度環視宇宙和地球，「好像看著一艘藍色圓形的太空船，真實感覺到我眼前的地球，很美但是很脆弱，就好像（野柳的）女王頭。從太空站看地球，感覺很小，但承載著至今為止的全部文明與意義，像我們所說的『另類搖籃』，但文明還沒走出這個搖籃，所以覺得特別脆弱。」

唐鳳並不會去純虛擬或完全空想的地方，就像她不太使用觸控式螢幕的道理一樣。她希望使用VR的經驗可以「增幅」（empower）整體認識，不僅只是參與而已。事實上，她無時無刻不在想著「增幅」人類的未來。

這趟「解惑」唐鳳的旅程尚未完成，只待未來的你啟程。

【精彩書摘】

唐鳳曾多次公開介紹自己的「掃描式閱讀法」。

閱讀時，多數人是一邊看、一邊想。對此，唐鳳分析有兩種情況，一種是對作者的看法形成自己的見解，這是詮釋性想法。

另一種是自由聯想。當讀到某些文字時（例如小說），回憶起過去的情境，這是感受性的聯想。感受性的聯想能為閱讀增加色彩，但如果是詮釋性想法，閱讀者變成了共同作者，就未必用作者的見解來看事情。

因此唐鳳認為，閱讀時應該先讀，不要急於下判斷。

「不是圖像記憶，是讓大腦自由，讓你的心神去契合閱讀內容的結構，」唐鳳剖析：「就如同我們寫程式者看別人的程式碼時，絕對不會在腦裡面發出聲音、字斟句酌對方所寫的程式碼，因為別人編寫背後有一個意念在，你要去除自我對話並跟著那個意念。很多人看程式碼的時候，也是用掃描的，因為重點並不是這一行程式碼，而是它的架構。」在別人眼中看似神奇之處，唐鳳拆解了箇中意涵。

她也強調，當然會區分小說和非小說的閱讀。非小說啟動的是掃描模式，掃描完後去睡覺，醒來大致脈絡就記得了；小說的話就是去享受它，有點像在腦裡放電影，隨著進入情境，或者像看樂譜，內心響起音樂旋律。兩種閱讀方式截然不同。

唐鳳分析箇中利弊，「壞處就是，有些不是完全知識性或完全休閒性的書籍，在知識性的內容中，一些文筆優美或詩意的地方，若用掃描模式去看，就會丟掉這些部分，只有概念，但是細節沒有了。所以還是要看閱讀書籍的目的。」

聽聽唐鳳怎麼說

閱讀大量的文字資料是我的日常，至於怎麼樣在大量的閱讀中抓住重點與脈絡，最重要的就是專心聽，閱讀文字、與文字對話也是一種傾聽；文字以及與他人的對話，都是閱讀的素材。

閱讀練習的第一步：不要打斷作者

在閱讀文字資料時，假設一本書厚達好幾百頁，我會一口氣先看兩百頁而不打斷作者的敘述歷程，看完之後再去想重點。因為如果你看到第二十頁時，腦中立刻升起一個判斷，就如同打斷閱讀輸入的節奏，當你讀到第二十一、二十二頁時，你已經是在拿閱讀到第二十頁形成的成見，來理解第二十一頁之後的內容，這時候就很難抓到重點了。

為什麼？因為你已經被前二十頁錨定了，這可稱為「錨定作用」或「錨定效應」。

所以，在我的閱讀過程中，如果是好幾百頁的書籍，至少會先看完兩百頁。這與傳統所謂的大量閱讀不太一樣，大量閱讀的概念是閱讀本身就是好的，而我的觀點在於書寫的敘事者（作者）有自己一致的意念。如果你在讀完之前，就先去想那個意念是什麼，那是「腦補」，大概都是你自己本來的意念，而不真的是敘事者的意念。很多人閱讀時，並不是讓作者對他說話，而是自己心裡會有聲音在說話。

況且，幾百頁的內容，怎麼可能看二十頁就知道作者要講什麼，所以不要自以為是馬上下判斷。至少要看完兩百頁的內容，再去抓重點，因為這個時候你才能掌握到作者腦中的設計完整性（design integrity）或一致感，抓重點就會突然變得很容易。不要過早下判斷，這是最重要的。

在睡眠中劃重點

目前，我多以數位形式進行閱讀，就算只有紙本，也會用自動掃描機掃描後，再以OCR（Optical Character Recognition，將圖像般的中文字轉成電腦能識別的電子訊號）轉成數位檔，方便日後全文檢索。

多半我是透過平板電腦與觸控筆閱讀，以之前讀《認知的不正義》為例，閱讀時螢幕一次呈現兩頁的內容，一頁快速掃過（skimming）停留的時間大約兩秒，兩秒乘以兩百頁，就是四百秒，不到十分鐘。所以，一口氣閱讀兩百頁而不立刻下判斷，真的可以辦到。

閱讀每一頁時，每一行字都看到，雖然不是一個字、一個字地看，但視線一直在掃描，也不會把字唸出來，重點還是心裡不能打斷它。如果心裡打斷它的話，我也記不得讀到的內容，只會記得我打斷的部分。如果你想練習，不建議一下就選長篇文章或很厚的書，可以先從短短的一頁A4開始。

看完之後，就去睡覺。第二天醒來，想著之前讀到的內容，自然有些關鍵字浮上來，並在腦中形成一個結構。因為人在睡覺的時候，會將短期記憶裡的印象、未來用得上的東西，寫進長期記憶中，這是一個劃重點的過程。

關鍵字、結構脈絡與檢索

這不是圖像記憶，我不會記得字的大小、顏色，而是記得關鍵字，以及它們之間的關聯。人寫進長期記憶的方式靠聯想，也就是當我想到關鍵字、畫面或影像等，就形成一種有結構脈絡的連結。我很依賴全文檢索，我會記得某個概念與某個概念有關聯，但如果沒有全文檢索的功能，例如紙本書籍，就無法快速回到那一頁，因此對我而言，這種閱讀方式要靠全文檢索才能進行。

如果我要對其他人說明《認知的不正義》這本書，我就會用全文檢索的功能追溯關鍵字，找到書中的內容根據。由於我的腦中已經有了結構，當我去調取與這個結構相關的資訊時就比較快速，且是隨機存取（random access），想到什麼就可以直接跳到那一頁，不是循序的，所以利用檢索很快能找到我要的內容。

這可以說是批次地在閱讀，好像傳真機，進紙之後，紙就可以拿走，撥號後慢慢靠著訊號傳過去。我的意思是：不是不能下判斷，而是閱讀到一個段落後再下判斷。就好像對方已經準備好一段話要跟你講，但如果才講前兩句，你就打斷他，這樣是沒有辦法知道對方真正的意思。就算你說「我懂」、「我懂」，那都是假的，是腦補，是虛幻的。

也不是說一定要讀完一整本書才能下判斷，但至少到一個段落、一個章節，或是一個主要論點完成，那會是比較客觀中立的判斷。通常在不打斷的情況下，完整理解對方或者敘事者的脈絡後，下判斷就是一件容易的事情。

(本文摘自《唐鳳的15個關鍵詞》/商周出版)

【作者簡介】

黃亞琪

資深媒體人、作家，從事記者工作近二十年。曾任職於《今周刊》、《商業周刊》、《經理人月刊》及天下集團雜誌；擔任資深主筆、主編等職。

曾赴歐、美、亞、澳等地第一線採訪，包括獨家專訪日本著名作家、製作人、AKB48團體推手秋元康、著名導演日枝裕和，也是台灣第一位至美國DISNEY總部、NETFLIX採訪當時執行長Robert Iger和Reed Hastings的記者，也是台灣首位採訪漫威之父Stan Lee的記者，以及曾到瑞士、韓國與新加坡進行數位整合、全球人才流動與教育專題；也曾獨家到紐約記錄和採訪報導台灣天團五月天登上世界音樂聖殿、全球知名導演李安、盧貝松、侯孝賢。擅長採訪報導財經產業、人物、科技、文化和教育等多面向議題。

曾就讀政治大學社會財經碩士學分班、政治大學哲研所；著有《13位紀錄片導演之臺灣時光紀實》、《通訊》、《病毒》、《網路安全》事典書和《有趣的數學》等書；曾獲文創產業新聞報導獎首獎、動腦年度新聞報導獎，以及多項新聞獎入圍。

《唐鳳的15個關鍵詞》/商周出版

(中時新聞網)