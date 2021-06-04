面對面與唐鳳促膝而談

關於人生、學習、工作、公民社會與未來世界的重要課題

快樂•死亡•自處•閱讀

折衷取捨•多視角•破除定義•不完美主義

公民協力•社會創新•群眾智慧•永續發展

理性思維•共情傾聽•透明性

唐鳳的15個關鍵詞，來自8次對話、20小時第一手訪談，還有眾多資料的爬梳，一次次交流的累積，這本書是「解惑」唐鳳的起點，一段彼此共創的旅程。

在15個關鍵詞展開的過程中，將看到唐鳳令人印象深刻的面向：

她的韌性（resilience）不是不起波瀾，遇到不安、悲傷、孤獨，抑或批評、負面輿論時，心裡不免情緒波動，通常一兩分鐘也就過去了，不會往上加，如同船在海上遇到波浪會擺盪，同時也有承載力。

先天疾病加上後天思想的灌注，她說：「每天都在死！每個晚上都死一次。」十二歲前，她在睡著不一定能醒來的情況下成長；十二歲開刀恢復健康，促使她想要將新的靈感分享出去，即使有一天真的醒不來也沒關係。

唐鳳最常掛在嘴邊的「口號」是：「每天睡足八小時。」對她來說，睡著如同死去，睡好、睡足，醒來精神狀態好，就要貢獻所學。

進了公部門當「公僕的公僕」，唐鳳成了搭建民眾與政府之間的橋樑，她不是滿口大道理，而是張大耳朵傾聽各方想法。她不輕易下判斷，選每一邊站（take all the sides），徹底了解每一邊的想法，形成共同價值。

她認為自己是思想的載體，就像自然生長的樹木，用自己的方式擴散，承載著世界。只有在遐想（reverie）的狀態下能成為載體，而這個歷程是永續的。

從小熱愛電腦的唐鳳表示，人工智慧不會取代人生智慧。一個人的人生智慧不是人工智慧一下就能代表的。而詩是用最短篇幅清楚表達人生智慧的方式。寫詩本身，就是一個人的修行。

唐鳳記得第一次使用VR，從國際太空站、銀河的角度環視宇宙和地球，「好像看著一艘藍色圓形的太空船，真實感覺到我眼前的地球，很美但是很脆弱，就好像（野柳的）女王頭。從太空站看地球，感覺很小，但承載著至今為止的全部文明與意義，像我們所說的『另類搖籃』，但文明還沒走出這個搖籃，所以覺得特別脆弱。」

唐鳳並不會去純虛擬或完全空想的地方，就像她不太使用觸控式螢幕的道理一樣。她希望使用VR的經驗可以「增幅」（empower）整體認識，不僅只是參與而已。事實上，她無時無刻不在想著「增幅」人類的未來。

這趟「解惑」唐鳳的旅程尚未完成，只待未來的你啟程。

【精彩書摘】

點進唐鳳的公開工作記錄網站PDIS，可發現行程滿滿，演講、訪談等佔據了許多時間，還不包括行政公務。她將一次次的對話視為可創造公共利益「共創內容」的歷程；問及日常愛看的書籍，她侃侃而談；聊到喜歡的饒舌音樂，她愉快地哼了起來，歌詞倒背如流。

談起日常愛吃的食物，她不假思索地回答：「碳水化合物、蛋白質跟脂質。」彷彿吃的是「化學分子料理」！她告訴我們，每天可以穿同一套衣服，一如每次到她辦公室訪談時，總見唐鳳穿著由環保回收所製成的藍染襯衫，搭藍色外套、黑長褲，對此她莞爾一笑強調：「每天都有洗的。」

不管是對工作或生活的陳述，可以觀察到唐鳳十分重視精神食糧，那也是她口中「法喜充滿」（Eudaimonia）的快樂泉源。近四十不惑之年的唐鳳，笑稱自己已經「退休」，基於一份取之於人、用之於人的回饋之心，她放棄了著作財產權，也放棄了行使著作人格權，面對各式各樣以她為梗、二次創造的廣告文宣，或者「唐鳳」一詞從名詞變成動詞，她都用一種欣賞的態度對待箇中創意。唐鳳心中已「無我」，對於外界的聲音，她淡然處之。

聽聽唐鳳怎麼說

我的快樂是Eudaimonia！

對我而言，快樂就是「Spirit」，古希臘文是「Eudaimonia」（編按：有多種翻譯，也譯為「幸福」〔Happiness〕，指一種深沉的滿足感〔Fulfilment〕，不等於今天世人所說的幸福）。蘇格拉底的講法是最貼切的，他認為身體包含大腦，只是一個載體，被「Daimon」所充滿。實際上在起作用的是「Daimon」，就是共有靈（編按：「Eudaimonia」中間是「Daimon」，「Eu-」表示優質、好的、善的），而身體只是短期享受，不算真正的開心，每個人接觸「Daimon」方式不一樣，介面不一樣就有不同的詮釋。

借用宗教的詞彙，「Eudaimonia」勉強可以翻譯成「法喜充滿」，它接近宗教上所形容的感覺。近來有這樣的經驗是在誠品董事長吳旻潔來訪時的對談，就好像是同一個「Daimon」，而雙方都是載體，一起共鳴很開心。

一方面，我們兩人討論到人只是思想的載體。對我來說，這輩子就是活到上一刻，感覺這輩子已經過完了，因此這一刻僅是遵守一些機制（mechanism）的生存。如果硬要維持一個連續性，好像會錯失每個當下的可能性。但是，難道我們不會感覺內在有什麼非得完成不可嗎？難道內心的需要與期望等等，不是連續性的主幹嗎？然而對我來講，因為我是活到上一刻，所以我下一刻的可能性是完全開啟的，並不受到上一刻的各種期待或欲望所牽制。

也因為如此，別人對我的攻擊，我全部把它看成「語料」，語料就是在做機器人的語言材料，「原來語文可以這樣用啊」、「啊，這是一個梗，不錯」，自然不會受到影響。

另一方面，當時正在做公用的電商──口罩2.0版本──那也是誠品電商轉型的時刻，所以我們彼此的對話不是玄談，而是有實際落實的行動，解決方案也與世界連結。這讓我感到滿足，能夠跳過享樂那個部分而感到幸福（Eudaimonia）。

載體的超級任務

我們也只是思想的載體而已。這怎麼說呢？

因為我只是載體，思想才是真的，我準備好了，思想就進入我，它只是從其他先瞭解的人身上傳到我身上。儘管我是一個容器，還是要挑選裝什麼，以及怎麼用。我知道自己可以增加某些思想的傳播力，我的作法很簡單，就是讓登出時可以比我登入時的社會更好，能夠讓下一代子孫更好的，就增加其傳播力。

從我的角度來看，苦、樂都很重要。苦是在告訴你，這種情況不能再繼續下去，不然你會喪失基本功能。如果你覺得狀況是痛苦的，還一味忍受它，不但不會更堅強，很可能因此喪失能動性。會感受到痛苦是很重要的，就好像有人燙傷不會痛，那很容易死亡，因為內部的警報器不作用了。

同樣的道理，快樂也是在告訴你，能滋養你的東西會讓你的狀態變得更好。只是說，當狀態更好的時候，快樂很快重新調節，讓你覺得這是應該的，所謂「不知足」大概就是這種狀態。但這是對的，因為如果你一直很快樂，就不會想去嘗試新的事情。

苦和樂，兩者都很重要。如果持續不斷快樂，不會有什麼創作或移動的動機，整個社會或者演化大概沒辦法發展下去；如果是持續痛苦，沒有真正去面對它，同樣不行。

所以，不苦不樂，我覺得這是最主要的狀態。

最開心的一件事

十四、十五歲時，在閉關之前，對於所謂的學歷、成就之類的事，自己腦裡還是會有不同的聲音和想法，而幾乎所有的親人、朋友也都有不同的意見；閉關結束之後，我的想法或說主見比較一致，不會像是內心在天人交戰，等於是跟自己達到和平的境界了。

成為政務委員之前感覺到最自由、開心的時刻，就是當年讀北政國中時，杜惠平校長對我說：「你明天不用來學校了。」那是一種完全解放的感覺，因為從那一刻開始，我的身分就不再是一個「中二」學生，而是網路上的貢獻者。

在那之前，我只有下課後可以貢獻，上學時必須跟著學校的節奏走，等於一天醒著的十六小時被上學卡住，只有一半的時間可以貢獻。我不用到學校之後，全部時間都能拿來貢獻，當時真的很開心。

我十二歲時接觸到網際網路，十四歲、十五歲時就已經開始貢獻。思想、理念與行動，這中間可能僅差一、兩年而已！入閣後，我對自己的定位範圍又更廣了，不只在網路而且擴展到實體世界。能夠貢獻實際上帶來一種滿足感，自己會覺得：登出時的世界又比登入的時候好一點，這是很開心、幸福、快樂的，還有滿足感，是一種「good spirit」。

(本文摘自《唐鳳的15個關鍵詞》/商周出版)

【作者簡介】

黃亞琪

資深媒體人、作家，從事記者工作近二十年。曾任職於《今周刊》、《商業周刊》、《經理人月刊》及天下集團雜誌；擔任資深主筆、主編等職。

曾赴歐、美、亞、澳等地第一線採訪，包括獨家專訪日本著名作家、製作人、AKB48團體推手秋元康、著名導演日枝裕和，也是台灣第一位至美國DISNEY總部、NETFLIX採訪當時執行長Robert Iger和Reed Hastings的記者，也是台灣首位採訪漫威之父Stan Lee的記者，以及曾到瑞士、韓國與新加坡進行數位整合、全球人才流動與教育專題；也曾獨家到紐約記錄和採訪報導台灣天團五月天登上世界音樂聖殿、全球知名導演李安、盧貝松、侯孝賢。擅長採訪報導財經產業、人物、科技、文化和教育等多面向議題。

曾就讀政治大學社會財經碩士學分班、政治大學哲研所；著有《13位紀錄片導演之臺灣時光紀實》、《通訊》、《病毒》、《網路安全》事典書和《有趣的數學》等書；曾獲文創產業新聞報導獎首獎、動腦年度新聞報導獎，以及多項新聞獎入圍。

《唐鳳的15個關鍵詞》/商周出版

(中時新聞網)