平穩，是開啟對話的唯一道路。鬆開執念，讓內在舒緩平穩，學習接納與安頓自己。薩提爾親子溝通專家李儀婷在《薩提爾的親子情緒課》一書中提到，當遇到脾氣快爆發的狀況時，要如何安頓，才能讓自己的高張情緒安穩下來？可以透過底下六道「自我．安心護法」程序，一步步安頓自己內在。以下為重點書摘：

●六大安心護法

1. 覺（感覺）

2. 知（知道）

3. 手（鬆手）

4. 允（允許）

5. 納（接納）

6. 心（用心欣賞）

透過上述六道安全閘門，讓情緒自己跑一會兒，也讓自己與孩子都安全的下莊。不在情緒高張時對話，是情緒來時最重要的守則。而平穩，則是開啟對話的唯一道路。

六道安心護法的閘門，隨時都可以啟動，讓自己脫離情緒勒索，不讓情緒影響生活品質。

而此六道程序，依事件大小，依狀況使用，不一定按照順序操作，也不一定六道閘門全部啟動，可依照需要挑選自己適合的安全閘門。但初期為了熟悉脈絡、養成習慣，建議最好按照順序練習，直到熟練後，可依照需要，在適當時機提取使用。

●實例：面對遺失東西的失落

在自我安定的護法習慣尚未養成前，練習無所不在，隨時都可以啟動，不必執著於親子衝突時才練習。

某天中午我出門辦事，回程路上，發現防疫用品隨身酒精瓶遺落在中午吃飯的餐廳裡了。

我年幼時，家中並不富裕，養成珍惜微小事物的個性。一發現酒精瓶不見，我立刻折回餐廳。無奈酒精瓶仍舊找不到，也許是其他用餐客人拿走了，也許是我遺忘在別處。無論如何，我仍微笑感謝老闆願意開門讓我尋找失物，道謝之後我旋即離開餐廳回家去。

回家路上，捷運到站，我走出站外看見天雨濛濛，這才發現一路握在手裡的折疊傘也不見了，連丟在哪兒都不記得。

小酒精瓶以及折疊傘，都是我非常喜愛的物品。兩樣小物在同一天失去，我內在立刻湧起失落感。

如何面對「失落」，這個議題對大人而言很不容易，孩子就更需要學習。日常生活中隨處可遇到這類「情緒」情狀，在感覺不舒服時，啟動安心護法，練習與自己對話，步驟示範如下：

日常生活中隨處可遇到「情緒」情狀，在感覺不舒服時，啟動安心護法，練習與自己對話。(示意圖/Shutterstock)

1. 覺：我感覺到我有一股情緒。

2. 知：我能清楚知道這股情緒是……失落（告訴自己：酒精瓶和雨傘不見了，我很失落）。

3. 手：藉由哭泣、嘆氣，或其他行動，將自己原本固執於失落的心情鬆開（我深吸一口氣，隨即又嘆氣）。

4. 允：告訴自己，我允許自己是可以失落的（告訴自己：我允許自己失落）。

5. 納：接納自己的失落（告訴自己：我接納自己是可以失落的）。

6. 心：欣賞自己（告訴自己：我欣賞自己是個重感情之人，在還擁有酒精瓶與雨傘時，也非常努力珍惜。即使現在失去了，也改變不了我對微小事物感謝與珍惜的心意）。

日常生活，處處可以練習，只要感覺有任何情緒揚起，不管湧起來的情緒是什麼，都可以藉由自我的安頓程序，回應情緒，讓內在舒緩平穩，學習接納與安頓自己。

《薩提爾的親子情緒課》書封。(圖/天下文化出版提供)

(中時新聞網)