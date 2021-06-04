新冠肺炎未見平息，人心惶惶之際民眾更加害怕去醫院，甚至考慮是否不要去醫院比較好。對此義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師表示，疫情期間雖應盡量避免出入醫院，但如遇急症、不尋常症狀還是得盡快就醫，原本就有慢性病族群更要按時回診，以避免衍伸出更嚴重的問題。

●防疫期間該就醫不要拖！醫：３狀況速就醫。

→即刻就醫：中風、心肌梗塞。

洪暐傑醫師以最受關注的腦中風、心肌梗塞舉例，這兩者都是拖不得的急症，民眾可記住「微笑、舉手、說你好」的腦中風觀察方式，當微笑時發現有不對稱的情況、舉手時出現單邊無力或無法舉起、講話時出現口齒不清的情形時，就應立即就醫把握黃金救援時機。

防疫期間該就醫不要拖！醫：３狀況速就醫。(圖/今健康提供)

心肌梗塞方面則要特別注意異常的胸悶、胸痛及延伸性疼痛。有別於一般的疼痛，常見如爬樓梯、運動等活動時不適情況特別明顯，在稍作休息後漸緩，且也常見出現左肩、左手、下巴等處的延伸性疼痛，如遇這些情況都應提高警覺盡早就醫。

→盡速就醫：不尋常疼痛。

另外，洪暐傑醫師也表示，雖然身體各處出現問題時所呈現的症狀非常多樣，但疼痛往往是身體發出的警訊，若當下的疼痛從前沒有發生過、突然出現或是特別劇烈，且遲遲不見趨緩，又或是出現發燒等全身性症狀、單邊無力等神經症狀，不論是出現頭痛或是腹痛等，都建議民眾特別留意，可以多加觀察疼痛程度，以評估是否應盡早就醫。

→盡早就醫：慢性病藥物即將用完。

除了急症以外，洪暐傑醫師也提醒，有三高、糖尿病等慢性病患者在疫情期間千萬不能自行中斷藥物，此舉不良影響非常廣泛。醫師指出，這樣的行為不僅容易加重病情、使得病情失控，高血糖、高血壓、高血脂三者關係密切，其中一項為妥善控制，就有可能帶起另外兩項。

像是血糖控制不佳所帶來的影響，容易使得免疫力大幅下降，不論是否感染新冠肺炎都容易加重健康的負擔，糖尿病更容易使患者進入重症的情況，且也可能引起相關急症，如酮酸中毒引起意識昏迷。提醒慢性疾病族群，疫情期間還是得定期回診，或與醫師討論其它的應對方案，像是透過視訊或是「藥來速」服務、地方藥局領取，千萬不可自行停藥。

４招自保做好防疫。(圖/今健康提供)

●別害怕就醫、別勤跑醫院，正常前往４招做好防疫！

洪暐傑醫師表示，疫情緊張之際，民眾不論身在何處都應提高警覺，不必對醫院感到特別恐慌。日前美國疫情相當嚴峻，美國德州醫學會也將常見的染疫風險場合分成９個等級列出，前往醫院僅為第四級，為中低風險。

提醒民眾該就醫就應盡早就醫，該回診就該回診，戴好口罩、遮好口鼻，別到處亂摸，使用物品、設備前建議先以酒精消毒，使用後記得消毒手部，特別是在碰觸臉部之前。而前往醫院雖不用過度緊張，但也還是應盡量避免非必要前往醫院，如去醫院探病，或是因為擔心自己染疫，頻繁前往醫院篩檢，反讓自己不斷暴露在風險環境中。做好防疫安心就醫，千萬不要因為害怕染疫不去醫院，反而讓身體健康受到危害。

公共場所風險程度參考圖。(圖/今健康提供)

(中時新聞網)