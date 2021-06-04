工作一整天，難免都會累，但是有一種累不一樣。心臟衰竭的累會讓人像沒電一樣，甭說爬樓梯，有時連走幾步路都很疲憊！

為何心臟衰竭患者容易感到很疲倦呢？亞東醫院心血管加護病房辛和宗主任解釋道，心臟衰竭患者很容易感到疲倦，最主要是因為心臟輸出量偏低，打出來的血量不夠，到全身循環的血液量不足，組織相對就會缺血，讓病患容易疲倦，運動耐受力也會下降，走一走就會喘。

除了周邊組織缺血使組織獲得的氧氣、養分不夠，血液循環變少也讓代謝廢物不容易移除。送來的養分不夠，代謝廢物又來不及送走，當然會讓人感到很累。

●為何心臟衰竭患者可能出現睡眠呼吸中止症、失眠等睡眠障礙？

「睡眠呼吸中止症可能是心臟衰竭的原因，也是心臟衰竭的結果，心臟功能不好的病人大約5-10個裡面會有1個患有睡眠障礙或是睡眠呼吸中止症。」辛和宗醫師道，「睡眠呼吸中止症的確會加速心臟衰竭惡化，心臟結構破壞更加嚴重。」

心臟衰竭可能與這類睡眠中止症有關。(圖/照護線上)

睡眠呼吸中止症有兩種，一種是「中樞型睡眠呼吸中止症」，因為腦幹的問題造成睡眠時沒有呼吸驅動力，上了年紀或是心臟衰竭嚴重的病患，有觀察到這種現象。另外一種是「阻塞型睡眠呼吸中止症」，由於上呼吸道、咽喉的組織會垂下來，塞住呼吸道，大部分是因為上了年紀、過於肥胖，或是天生體型脖子比較短，比較容易罹患阻塞型睡眠呼吸中止症。心臟衰竭也可能與這類睡眠中止症有關，或許是因為組織水腫加重睡眠呼吸中止症。

辛和宗醫師指出，睡眠呼吸中止症最大問題在於缺氧，血液中氧氣飽和度下降，經常處在缺氧狀態讓心臟功能變差。缺氧的狀況亦會引起全身性交感神經活性加強，有些人會在睡夢中驚醒、心跳加快，這些狀況讓心臟缺血狀況更加明顯，造成心臟衰竭變嚴重。

缺氧狀況也會造成身體神經荷爾蒙的變化，像是腎上腺素會增加、產生血管收縮素，類似這樣的荷爾蒙會讓心臟負擔更大，心臟結構受到影響，心臟衰竭就會更加明顯，睡眠呼吸中止症一定會讓心臟衰竭變差，所以會想辦法針對睡眠呼吸中止症做治療。

評估睡眠呼吸中止症通常可以先問枕邊人，問看看患者是不是容易打呼、會不會有打呼聲中斷的情形。然後再問問病人白天是不是很容易疲累，睡完感覺更累，甚至在白天容易突然睡著，睡一睡又突然驚醒。辛和宗醫師表示，臨床上有觀察到不少心臟衰竭的病人都有睡眠呼吸中止的狀況

●有哪些心臟衰竭的症狀容易被患者忽略？

辛和宗醫師道，若是走路會喘、腳水腫，大家比較容易聯想到心臟衰竭而就醫，但是有些非特異性症狀就可能被忽略，例如有患者的表現是「吃不下飯」，這是因為心臟衰竭造成血液回不去、又打不出來，造成腸黏膜缺血或腸黏膜腫脹，病患可能以為是天氣太熱吃不下，或者到腸胃科就診。

部分患者是晚上躺下時容易咳嗽，誤以為只是小感冒，其實是因為心臟衰竭到某個程度會導致肺水腫，晚上躺平時容易咳嗽，而需要坐起來咳幾下再繼續睡覺。更嚴重的話，患者得坐著才能呼吸，稱為端坐式呼吸。

有些人是白天容易想睡覺，體力比較差，患者會以為只是工作比較勞累而不以為意。

心臟衰竭容易被忽略的症狀。(圖/照護線上提供)

曾經也有患者是心肌炎造成的心臟衰竭，以為自己感冒而拖了一段時間才就診，心臟功能已經掉很低了，讓家屬、病患感到非常意外。

辛和宗醫師回憶道，「我遇過一位罹患心肌炎的年輕女性，就是以感冒症狀、吃不下、噁心、拉肚子來表現，經過一個禮拜，一直當作腸胃炎治療，但其實是病毒引起的心肌炎。一般來說，上吐下瀉時身體會脫水，使心跳偏快，但是那位病患到急診時的心跳卻是慢慢的，脈搏微弱，大概經過半小時就倒下來開始急救。因為心臟功能太差只好接上葉克膜，幸好撐了一段時間後，心臟功能有逐漸恢復，也順利拿掉葉克膜，那是很厲害的心肌炎造成的心臟衰竭。」

辛和宗醫師提醒道，如果咳嗽超過兩周就建議照個胸部X光片，排除肺炎以及其他問題，這些非特異性症狀容易被忽略，而延誤病情。

●要如何協助心臟衰竭患者改善睡眠品質？

「首先一定要好好控制心臟衰竭，」辛和宗醫師強調，「治療心臟衰竭的標準治療用藥，一定要依照醫師的指示按時服用。」

改善睡眠品質可以這樣做。(圖/照護線上提供)

心臟衰竭合併睡眠呼吸中止症的病患，或夜間容易出現端坐呼吸的病患，可以考慮使用「陽壓呼吸器」。「陽壓呼吸器」是包含呼吸面罩、壓縮器的醫療器材，以正壓將空氣打入呼吸道，一方面能夠維持上呼吸道暢通，一方面可以改善肺部水腫的狀況，有助於改善症狀。

辛和宗醫師表示，根據研究，陽壓呼吸器配戴的時間會影響效果，因此希望病患能夠較長時間配戴，但陽壓呼吸器戴起來不是很舒適，加上高壓空氣的關係會有點吵雜，病患需要時間適應悶住不舒服的感覺。若在配戴陽壓呼吸器後睡眠品質改善很多，就會慢慢接受。

臨床上處理急性心臟衰竭時，陽壓呼吸器也扮演一個重要的角色，空氣壓力能將肺泡裡面的水壓回血液，再使用利尿劑脫出水分，有助於改善肺水腫。

●心臟衰竭患者可以服用安眠藥嗎？

是否給心臟衰竭病患服用安眠藥有點兩難，假如不給病人藥物，病人會更加煩躁不適，但是阻塞型呼吸中止症的患者，若給予安眠藥使病患熟睡，肌肉張力降低，上呼吸道的軟組織更容易塌陷，睡眠呼吸中止症會更加嚴重。辛和宗醫師道，一般只會給一些輕微的安眠藥，如果可以耐受的住陽壓呼吸器，才會給予效果較強的藥物，不過病患如果能夠適應陽壓呼吸器，或許睡眠品質就能得到改善，也不見的需要使用安眠藥，這需要仔細評估。

辛和宗醫師強調，心臟衰竭患者若有睡眠呼吸中止或睡眠障礙，千萬不要自行服用安眠藥，以免造成更多的問題。

(中時新聞網)