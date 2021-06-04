5月中旬，一名新冠肺炎確診孕產婦在台北慈濟醫院團隊的幫忙下，插管後進行剖腹產，所幸母嬰均安。疫情嚴峻時刻，讓不少孕產婦開始擔憂：「我能打疫苗嗎？」、「我該打什麼疫苗？」婦產科醫師說可以，不過建議孕產婦以接種mRNA疫苗為佳，以提高母嬰雙方的抗體、減低併發症。

新冠疫情席捲全球，疫苗接種成為全民關注議題。繼以腺病毒載體製造的AZ疫苗分批抵台後，首批15萬劑以mRNA製造技術的莫德納疫苗也於5月底來到台灣，最快下周有機會開打。截至6月2日，台灣總計約有88萬劑的新冠疫苗。

●婦產科醫學會呼籲 孕產婦應以mRNA疫苗接種為主

隨莫德納疫苗的到來，台灣婦產科醫學會5月31日函文疾管署，提及目前的新冠疫苗都是緊急授權使用，無長期安全資料，但懷孕、備孕及哺餵母乳並非打疫苗的禁忌。

依照英國及德國的新冠疫苗注射建議，孕產婦應以mRNA疫苗接種為主，美國及法國則無特別限制。基於考量母胎安全，若mRNA疫苗足夠、且開始全面施打之下，台灣婦產科醫學會呼籲政府應將孕產婦列為優先施打對象。對此，衛福部長陳時中也在隔天的指揮中心記者會上回覆：「會列入討論」。

茂盛醫院執行長李俊逸說，孕產婦打疫苗可同時提高母嬰雙方的抗體，並減低併發症，「萬一孕婦不幸染疫，可能會導致早產，增加呼吸器的需求，甚至母嬰都有死亡風險！」既然政府採購的mRNA疫苗陸續到位，建議有機會就快打。

只不過，目前台灣的mRNA疫苗數量不多，李俊逸建議，孕產婦可先和醫師討論後再決定是否施打其他品牌疫苗。但若是暴露高風險的醫護孕產婦，建議還是要考慮施打AZ疫苗。

●備孕或試管療程女性 也不必怕新冠疫苗

那麼，正在備孕中，或者是試管療程中的女性，也能接種疫苗嗎？專精不孕治療的李俊逸先給出結論：「可以。」

李俊逸進一步解釋道，美國生殖醫學會從其動物實驗結果發現，施打新冠疫苗不會影響女性的懷孕功能，所以備孕中的婦女不必害怕施打疫苗，也不必特別偏執特定的疫苗品牌，「AZ疫苗也可以放心打！」

茂盛醫院執行長李俊逸說，備孕或試管療程的女性，新冠疫苗不論廠牌都可放心打 。此為打疫苗示意圖，非新聞當事人。(圖/茂盛醫院、康健雜誌提供)

只不過，要取卵、植入或接受人工授精的婦女，美國生殖醫學會就建議至少在取卵、植入或接受人工授精的前3天、後3天避免打疫苗。

李俊逸解釋，因上述療程與染疫都可能出現發燒情形，上麻藥也可能使體溫調控失常，恐造成醫師在術後病況觀察上的混淆。「如果施打疫苗後發燒，接受上述療程的病人就會被醫院拒絕入院看病了。」

●吃荷爾蒙藥、調經藥、避孕藥 可放心打AZ疫苗

至於有吃荷爾蒙藥、調經藥、避孕藥的婦女，也能打疫苗嗎？茂盛醫院家醫科主治醫師呂昀珊表示，目前不管吃多久的上述藥物，其實都可以打疫苗。加上這些藥物的劑量並不高，即便是打AZ疫苗，她認為發生血栓的機率也非常低。

況且，雖然AZ疫苗先前曾被懷疑引發的血栓疑慮與女性服用避孕藥或接受荷爾蒙治療有關，而讓使用上述藥物的女性被列為施打禁忌，但近期各國研究並未發現兩者相關，指揮中心也決議取消這項禁忌症。

「所以除了孕產婦之外，一般婦女其實不需執著等待mRNA疫苗。」呂昀珊說，在台灣本土案例這麼高的情況之下，有機會能先打AZ疫苗就應該立即去打，以提高保護力、降低重症風險。

●癌症病人也要打疫苗 但要先諮詢醫師

據了解，不只是孕產婦，近2周醫院門診最熱門的問題也是「癌症病人可接種新冠疫苗嗎？」台北醫學大學台北癌症中心院長暨附設醫院癌症副院長李冠德表示，綜合現有醫學證據，癌症病人均應接種疫苗，其家庭接觸者亦然。

況且癌症屬重大傷病，也已被列入9大類優先接種疫苗的族群，只不過每位癌症病人接種疫苗的時間點可能會因罹患的癌別和接受的療程而有所不同。李冠德建議患者都應先與醫師討論，再於適合的時機打疫苗。

李冠德提醒，癌症病人是免疫抑制的病人，與健康人相比，對疫苗的免疫反應可能會較差，因此即使接種疫苗，仍應繼續戴口罩、保持社交距離、落實防疫準則，確實保護自己。

(中時新聞網)