【回憶殺】元秋兩個字大家可能不熟悉，但講到周星馳經典作品《功夫》裡的包租婆恐怕沒有人不知道，元秋因為包租婆一角拿下最佳女配角，然而給人潑辣形象的她，其實學生時期長相清秀，竟然曾是校花，由於個性霸氣還曾當眾飆罵洪金寶，連周星馳都對她畢恭畢敬。

元秋年輕時長相清秀。（圖/翻攝自微博）

當年《功夫》創下全球總票房約1.05億美元（約台幣34億元）的紀錄，其中包租婆的獅吼功令人印象深刻，元秋本名張轉男，由於出生京劇世家，從小耳濡目染，10歲就加入元家班「七小福」，七小福的前後輩還有洪金寶和成龍，元秋進入電影圈當替身後，名氣一直沒有起來，直到她出演1974年的007系列電影《007：金槍人》，戲份不多的配角卻讓她稍稍展露頭角。

元秋曾演出過007。（圖/翻攝自微博）

然而元秋的星途始終不順遂，結婚後便正式息影，專心照顧一子一女，雖然洪金寶、成龍曾想重新力捧她，但元秋都拒絕了，直到18年後，2003年她陪朋友參加《功夫》選角，表情不屑地站在一旁抽菸，沒想到因此被周星馳相中，問她最厲害的是什麼，元秋只不耐煩說道：「你還想要什麼？不要攔住我去打麻將」，說完便到一旁看報紙，這個表現意外讓周星馳眼睛一亮。

元秋飾演包租婆後星路大開。(圖/翻攝自微博)

為了演出包租婆一角，她一個月增肥18公斤，靠著這個角色拿下金馬獎最佳女配角和百花獎最佳女配角，爆紅後不少角色找上門，她接連拍了《雀聖》、《蓋世英雄方世玉》、《越光寶盒》、《桃姐》等電影，如今對她來說最快樂的事情，還是打牌和照顧孫子，偶爾出來拍拍戲，儘管再也無法達到當年包租婆的高度，卻每天都開心自在。

(中時新聞網)