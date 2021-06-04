隨著6月14日可能解封、中央也核准企業自主快篩，有愈來愈多人希望個人也能在家快篩，現階段無論是民眾要走出家門、或是企業要全面復工，自主快篩儼然成為重要的自保措施。但究竟要怎麼做？

●快篩將變成常態？ 各國都推企業和個人快篩

歐美、新加坡等地因為經歷慘重疫情，在封城、解封後，繼續戴口罩、保持社交距離，更將快篩納入民眾和企業防範新冠肺炎的措施。

新加坡總理李顯龍在5月底指出，定期篩檢會成為疫後的生活常態，未來民眾能在藥房購買新冠病毒的檢測工具。德國也在上個月宣布，學生可以回到學校上課，但每天必須提早到校接受快篩，或是直接提供免費的快篩工具包給家長，每週為孩子檢查1～2次。

英國則提供快篩包給民眾，啟動快篩試劑「免費送到家」服務，民眾每人每週可申請使用2份快篩試劑，1份有7組試劑。如果是在家自主篩檢，快篩後必須上網登記每次的篩檢結果。

英國的快篩試劑包。(圖/Shutterstock）

其他如日本、韓國也都有提供民眾快篩包的措施，例如在東京等都會區設置快篩包販賣機，每包約4,500日圓（約新台幣1,149元）。

企業方面，英國採取期限內登記制度，企業在4月12日前向政府登記要企業快篩，政府就會提供快篩試劑，讓員工在工作場所或回家快篩，但必須在6月31號前施打完畢；若沒有登記，企業就要自己購買試劑。

英國小型企業聯合會（Federation of Small Businesses）對外事務主席柏蒙特（Craig Beaumont）指出，新冠肺炎無症狀感染者很多，企業快篩是阻斷病毒流傳的方式。

●企業快篩可以怎麼做？專家：企業要制定詳盡計畫 否則只是浪費資源

日前指揮中心已經宣布，企業可以自行做內部快篩，國內晶圓大廠台積電和聯電都表示，企業自行快篩有助提升企業防疫能力。食藥署副審查員郭旭棋指出，企業可以自行向合法的醫療器材業者詢價、購買，企業內若無職護等醫護人員，則由指揮中心幫忙媒合。

雖然已有企業快篩的計劃，但施行準則卻遲遲沒有公布，目前僅有「自主採檢、要由醫師人員執行、企業必須要有隔離安置場所、陰性需自主健康管理」等4項規定。

等不及中央宣布細則，代理國內3間醫療器材業者的互貴興業近日已收到不少企業諮詢，包括價格、快篩方式，以及如何配合政府政策等等。業務副理廖騏宏指出，價格會看企業規模、需快篩人數，及是否有醫事人員、診所或醫院可以協助，若無，則會幫助媒合診所或醫院，並在企業向經濟部和衛福部通報時，給予建議和提醒。

由於目前尚無執行準則，但企業已經摩拳擦掌準備起跑，醫材業者也認為，其中有許多細節要注意。廖騏宏表示，並不是所有公司行號都要篩檢，現階段也沒有必要普篩所有員工，企業最該做的是分流、管制。

發燒、血氧濃度90％以下的人要直接送醫、不做快篩，「與被匡列者接觸過的、接觸眾多群眾的工作者、或體溫與血氧都正常，但身體有症狀的人，這3族群需要優先進行篩查、保護。」他觀察，如果在2名醫事人員協助下，4小時也只能做100人次，倘若一個千人企業每個人都要快篩，且要長期、連續做，這樣的時間和金錢成本相當大，更會大大增加醫事人員的負擔與醫療成本。

專家建議，企業快篩必須要先將員工篩選、分組，不見得全部員工都要篩檢。(示意圖/ Shutterstock）

互貴興業策略長詹益鑑也建議，快篩只是輔助，「快篩可以做，但步驟、過程一定要細緻，」詹益鑑表示，快篩要大量、連續地做，所以要如何縮短時間、減少成本很重要，「而且快篩不能決定個人是否有感染，它代表的是群體感染的風險，因此一定要搭配核酸檢驗。」因此建議企業可以先依照風險程度、上班時間將員工分組，假如A組10人全部都是陰性，再把樣品混合（可能是唾液或鼻咽分泌物）做核酸檢驗，來排除偽陰性的可能；若出現陽性，再一一執行核酸檢驗。

目前國內已有10家合法代理商或製造商可供企業諮詢，至於售價方面，依照公司人數、後續服務等差異，大約一劑落在280～600元之間。

●民眾自主快篩可行嗎？專家直言不建議

相較國外一般民眾自行快篩已經實行多時，台灣目前還沒有相關的細則和做法。個人快篩的部分，新冠病毒檢驗試劑是第三級醫療器材，只有在醫療器材商及藥局可以販賣，禁止一般民眾自己在網路或任何管道販售、購買，「未來是否會開放藥局販售還不確定，」郭旭棋說。

但專家不建議開放民眾自行快篩。衛福利部立南投醫院感染控制科主任廖嘉宏認為，快篩看似簡單，但採檢不當，判別結果就會有差異，「且快篩有一定的偽陽性和偽陰性，有可能產生誤導。國外盛行自主快篩是因為陽性率高，且快篩站沒那麼多，但在台灣目前只有雙北地區相對高一些，但跟國外相比還是低的。」

民眾在家自主快篩，要有充足的訓練和相關的廢棄物處裡措施，而且也建議可以跟核酸檢驗包一起賣。(示意圖/Shutterstock）

廖騏宏也反對。以德國為例，德國開放給民眾自行快篩前，不論是醫療院所或是相關的從業人員，會對民眾進行充分的指導和訓練，「這不僅是確保快篩結果的準確度，也是預防傳染，」他指出，除了採檢方式，使用過後的試劑要如何處理也是問題，「就像是驗孕棒最好也別隨意丟棄，更何況快篩試劑是有傳染風險的，更應該小心，該如何處理這些醫療廢棄物要有配套措施。」

同時廖騏宏也不支持在藥局販售，「若在藥局、診所與醫院，有醫事人員當場幫你快篩，那問題不大；但如果是買回家自己做就不建議，」所以最好的方式是，有需要再去快篩站、醫院，或洽詢專業人士，如果只是驗個心安，大可不必。

詹益鑑則指出，與其個人快篩，不如社區快篩，在衛生局或另設據點，將居民分組、定期篩檢，或是美國的得來速或藥局，有症狀再去接受快篩。如果要讓民眾買回家使用，則建議快篩和核酸檢驗工具包一起賣，「在美國，大型的量販店如Costco和Walgreen，都買得到核酸檢驗工具包，價格大約100美元，快篩後再做核酸檢驗，將樣本寄到指定的地點，3天後就可以確定是否感染。」

此外美國FDA於2月也核准了第一個居家用的核酸檢驗快篩工具「Lucira」，產品如驗孕棒大小，在11至30分鐘內即可，如果是陰性就可以確定沒有感染，不用到醫院人擠人增加感染風險，準確度也比抗原快篩高，能兼具準確度和方便性，也是未來國內選擇快篩工具或技術可考慮的選項。

價格的部分，美國居家快篩產品價差很大，從25美金到數百美金都有，採檢方式包括唾液、喉嚨、指尖採血、鼻口附近或鼻咽處等等；詹益鑑則預估，如果台灣開放，一劑的售價應該會在400～800元之間。

(中時新聞網)