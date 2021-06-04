英國《衛報》披露英國王室至少在1960年代後期以前，都禁止聘用「有色人種移民及外國人」。

英國王室或許真的有種族歧視，英國政府內部文件顯示，至少在60年代後期以前，英國王室都禁止有色人種移民及外國人擔任王宮文職人員，王室內務官員更曾表明，聘僱這些人並不是王室一般做法，甚至在英國政府推動職場種族平權時，王室還私下影響法條規範，讓王室能夠豁免適用法律。

英國哈利王子與妻子梅根先前在歐普拉專訪中控訴英國王室「種族歧視」，迫使威廉王子出面沉重駁斥王室家族「絕對沒有」種族主義。

不過英國王室真的沒有種族歧視？英國《衛報》（The Guardian）2日披露，收錄在英國國家檔案局（National Archives）的政府內部文件顯示，至少在1960年代後期以前，王室內務官員都禁止聘用「有色人種移民及外國人」。

哈利王子與梅根曾控訴英國王室種族歧視，在兒子亞契出生前相當在意他的膚色「會有多深」。（資料照／TPG、達志影像）

事件回溯至1960年代，當時英國政府希望推動法案，擴大種族歧視法的適用範圍，從原本禁止在公開場合種族歧視擴大到禁止職場種族歧視，雇主如果因為種族而拒絕聘僱，將視為違法。法案的核心為種族關係委員會（Race Relations Board），委員會將扮演公評人的角色，一旦收到種族歧視的申訴案件，委員會可以對進行種族歧視的個人或公司提告。

這項法案也牽涉到英國王室的用人，過往如果涉及女王個人或女王私人利益，就會動用稱為「女王同意」（Queen's Consent）的議會機制，此機制需要女王批准國會針對影響王室利益的法案進行辯論，辯論之前會先通知王室。雖然王室宣稱「女王同意」只是形式，但是有證據顯示女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）多次運用這項權力，秘密遊說政府修改她不喜歡的法案。

這次禁止職場種族歧視的立法中也可看到王室動用「女王同意」機制。當時推動法案的英國內政大臣凱勒根（James Callaghan）及內政部官員都認為，在法條修改到王室滿意為止之前，他們不可能獲得「女王同意」。

文件紀錄了1968年2月內政部公務員華勒（TG Weiler）總結與王室內政官員特萊恩勛爵（Lord Tryon）針對法案的交涉過程，特萊恩勛爵負責管理女王的私人財產。

華勒寫道，特萊恩勛爵通知他王室準備遵守新法案，但前提是王室可以獲得類似外交單位能拒絕聘僱居住英國未滿5年者的豁免權。特萊恩勛爵指出，王宮職員大致分為3類：第1種是高級職位，這類職位通常不是透過廣告或公開管道招聘，因此或許能不受新法案規範；第2種是文職及其他辦公室職位，指出聘僱有色移民或外國人不是慣例；第3種是普通家政職務，指出有色申請者將會不受限制地獲得考慮，但無論如何都會豁免於新法範疇。

Buckingham Palace banned ethnic minorities from office roles, papers reveal https://t.co/AV5uTJjSP7 — The Guardian (@guardian) June 2, 2021

華勒寫道，內務官員特別擔心，如果王宮適用新法，那將會是第一次能夠在法律層面上批評王室。

在交涉過後，1968年3月，王室終於滿意法案內容，內政部官員提到，王室內務官同意政府現在可以尋求「女王同意」，提請國會進行辯論。

《衛報》指出，這些文件的措詞顯示，當時英國內政部官員相信，除非確保女王能夠豁免，否則他們無法徵求「女王同意」，提請國會針對法案進行辯論。

王室獲得豁免權後，種族關係委員會若收到王宮職員的種族歧視申訴案件，將不會進行訴訟，而會轉交給內政部。

1970年代，英國政府再度推動3項對抗職場種族歧視、性別歧視的法案，賦予申訴人直接提告的權利，不過王室照樣不在法案規範範圍內，法案的措詞也相當模糊，模糊到外界根本不會注意到王室被豁免。王室豁免種族相關法案的做法甚至延續至今。

多年來英國王室飽受批評人士指責鮮少僱用非裔、亞裔、或少數族群。1990年英國記者莫頓（Andrew Morton）就指出，王室內務官員從未出現非裔面孔，就連文職人員、家政人員，也只有少數人是少數族裔。

針對《衛報》報導，白金漢宮拒絕回應是否曾經禁用有色人種及外國人，僅出示紀錄顯示90年代時就已經僱用少數族裔人士，宣稱在那之前王室沒有紀錄員工的種族背景。另外，白金漢宮也沒有否認王室豁免於種族相關法案，僅回應有另一套程序審理和歧視相關的申訴案件。

白金漢宮更強調，《衛報》使用的內容都是50年前的二手資料，不適用於現代。

(中時新聞網)