隨著全球商品貿易熱絡，貨櫃航運報價也漲到令人瘋狂的程度，上周傳出有業者願意一天付出13.5萬美元的天價包船，這個金額等同跑一趟船，船東就可賺回1/6的船隻成本。值得留意的是，全球貨櫃海運龍頭馬士基支持對船運燃料徵收每噸 150 美元的碳稅，此舉恐讓居高不下的運費再度飆高。

FreightWaves報導，業內消息人士透露，一家大陸運輸業者以每日13.5萬美元天價簽訂45~90日的短期租船合約，這艘船齡15年的貨櫃船名為「S Santiago」，可載運5060口20呎櫃（TEU）。據了解，S Santiago租約已於上周完成，若本周運價續創新高，也不令人意外。

S Santiago為2006 年建造，船東為Cyprus Sea Lines，目前這艘船的價值為3848萬美元。換言之，只要跑一趟船，船東就可賺回船價1/6的成本；跑二趟就能收回1/3成本。

知情人士表示，每天都有很多人來詢問，因運價處於前所未有的高檔，讓很多人感到驚慌失措。

海運諮詢機構Alphaliner在最新報告中示警，短期租船費率已經失控，目前依每艘船來源不同，每日租船費率介於10萬~14.5萬美元之間，刷新史上紀錄。這個天價費率遠高於德國貨櫃航運商Hapag Lloyd近期簽訂每日7萬~9萬美元的日租費、租期為2-3個月。

值得留意的是，美媒報導，馬士基為加速航運業節能減碳，提議對船運燃料徵收每噸 150 美元的碳稅，以彌平化石燃料、再生能源之間的價差，一旦實施，將使貨櫃航運業的費用調漲再度攀高，並對營運帶來挑戰。

(中時新聞網)