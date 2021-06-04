時尚媽咪Meody（殷悅）個性開朗又樂觀，然而她昨（3日）深夜卻突然在臉書PO文，表示自己心情低落，在睡覺前想到辛苦撐著前線醫護人員和各行各業正在奮鬥的人們，眼淚更是流不停，坦言這種無能為力的感覺讓她相當害怕。

美國華埠小姐出身的女星Melody，與富商老公吳育奇結婚15年，育有2女，個性開朗又帶點傻大姐氣息的她，主持節目《媽媽咪呀》、《11點熱吵店》也深受觀眾喜愛。然而她昨日深夜就突然在臉書PO文，透露心情低落與無力感，表示每天一早起來期待聽到今天會有比昨天更好的消息，但下午聽完消息又忽然覺得一片雲蓋過去，只能看著窗外燦爛藍天白雲想著：「真的嗎？如此漂亮的寶島，擁有那麼多溫暖友善的人，美好事物集中在這樣美麗動人的地方⋯我們值得更好的消息吧？」

「你們跟我一樣嗎？晚上睡覺前帶著一顆很累的心為今天失去機會活下去的人掉眼淚⋯不知不覺的想著很辛苦撐著前線的醫護人員和各行各業的奮鬥著眼淚一直流⋯無奈。無力。」Melody已長達2年沒見到遠在美國的爸媽，她說在這被疫情攻擊的歲月裡，看不到家人是一種很難熬的感受，尤其是爸爸身體有些狀況。

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Melody原本暑假就有打算回洛杉磯娘家看父母，但隨著疫情爆發，讓許多安排變成未知數，她難過寫下：「面對他們兩老每一天的慰問Facetime和等我回去的期待⋯我不敢脆弱，只能故作堅強⋯」而她現在也只能一邊等一邊祈禱爸媽體諒她的難處，趕快擦乾眼淚讓自己裝滿信心與正能量，選擇相信明天會更好。

(中時新聞網)