足球是本季2021東京奧運競技項目之一，以下來為大家更深入認識足球這項運動和世界名將、球隊。足球賽，每隊由11名球員組成，雙方將球踢入對方球門則得分。從1900年巴黎奧運起，男子足球幾乎出現在各界的奧運會上，除了1932年的洛杉磯奧運會之外。1992年巴賽隆納奧運規定，足球參賽球員的年齡最高為23歲。1996年亞特蘭大奧運會起，足球賽每隊允許三位超齡球員參賽。

而奧運足球賽也是除世界盃足球賽之外的一大焦點，大會已公佈本屆奧運足球賽分組名單，其中上屆金牌戰對手巴西和德國將提前於首輪強碰，巴西最有名球員當屬金童內馬(Neymar)，他在今年與老東家巴黎聖日耳曼續約，成為足壇第三高薪選手，可惜沒帶領巴黎拿下歐冠，但在奧運場上他表現也不錯，上屆率隊擊敗德國奪下金牌，本屆他們依舊是大熱門。

巴西所在的D組還有象牙海岸和沙烏地阿拉伯，另外A組有地主日本、南非、墨西哥(2012年奧運金牌)和法國，可惜法國球星姆巴佩(Kylian Mbappé)已表明不會參賽。而墨西哥則有效力美國職業聯盟的安圖納(Uriel Antuna)率領球隊。B組是紐西蘭、韓國(2012年奧運銅牌)、宏都拉斯和羅馬尼亞，C組則是埃及、西班牙、阿根廷和澳洲，其中西班牙和阿根廷(兩屆奧運金牌)都屬歐洲強權，埃及和澳洲恐怕難過這關。

這次男足賽將在7月22日到8月7日期間舉行。比賽將在日本鹿島、琦玉、札幌、仙台和橫濱球場進行，球隊由U-23球員組成，但所有球隊都可以在大名單加入三名超齡球員。

(中時新聞網)