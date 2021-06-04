雖然台灣政府在民眾的強力要求下，仍對進口疫苗採取消極的拖延戰術，但是終究必須開放各種合格疫苗讓台灣民眾使用。何況接種疫苗幾乎已確定不可能一次就終生免疫，未來還得每隔一兩年接種一次，可以預期會有更多合格的疫苗進入台灣，除非政府硬擋著不讓外國疫苗進口，否則台灣民眾還是想多了解各種疫苗的差異，而現在疫苗種類多，有的打1針，有的則打2針或3針，到底有何不同？每個人應如何選用合適自己的疫苗？

打1針、2針和3針的差別主要是不同疫苗使用不同的技術與生產方式。打1針的是腺病毒載體疫苗，優點是簡單方便，可以節約疫苗與醫療資源，並因減少接種次數。目前美國強生疫苗與大陸康希諾疫苗皆屬此種，副作用包括注射部位疼痛、頭痛、肌肉關節疼痛、疲倦及發燒等，但有出現過血栓及凝血障礙等併發症。

打2針的疫苗種類較多，包括滅活疫苗、非複製型腺病毒載體疫苗與信使核糖核酸疫苗(mRNA)。其中滅活疫苗是將病毒去除活性、保留免疫原性以刺激身體產 生抗體，其免疫反應較強，相關技術成熟，安全性高，但保護率較低，疫苗生產與保存運輸容易，2針間隔3至8周，例如大陸的科興、國藥等疫苗。

台北新冠肺炎疫情提升到三級後，雙北確診病例激增，3日在爆出數起長照機構群聚感染案例後，台北市全力為第一線的醫護人員及長照機構員工施打疫苗。（圖／鄭任南攝）

另一款2劑疫苗則是mRNA，使用核糖核酸製造觸發免疫反應蛋白來產生抗體，目前的輝瑞/BioNTech與莫德納(Moderna)都屬此類，這種疫苗保存條件比較嚴苛，前者需要-60℃至-80℃，後者也要-20℃，2針間隔為28天。兩款mRNA保護力都在90%以上，接種後副作用與其他疫苗類似，有案例顯示嚴種過敏，但沒有血栓的病例報告。

莫德納與輝瑞藥廠負責人不久前指出，在應對變種病毒時，mRNA疫苗能提供的保護力比較有限，因此建議接種者在一年內注射補強第3針。未來經過多久還要進行第2輪接種，目前相關研究不足，接種時程尚未確定。至於專門針對變種病毒研發的疫苗，目前已進入動物實驗階段，初步結果很樂觀，很快會進入人體實驗階段。

目前全球疫苗奇缺，所有獲得WHO認可的疫苗都應設法拿到盡快接種，畢竟現在每天都有十多人染疫死亡，每晚一天都得多死數十人，拖延、阻撓疫苗進口簡直是作孽。圖為莫德納、強生與輝瑞疫苗示意圖。（圖／路透）

目前台灣僅有少量的、正在為醫護人員接種的牛津─阿斯利康（AstraZeneca）屬於非複製型腺病毒疫苗，也是2劑，接種間隔8周，保護力70%左右，常態低溫2～8°C即能儲存。副作用包括呼吸困難、胸痛、發燒等症狀，嚴重時會併發心律不整及心肌受損，也有少部分接種者出現血栓問題，但是年長者副作用反較輕微，而且副作用延續時間不長。

另外，還有以最新的技術研發的重組蛋白疫苗則需要打3針，包括大陸中科院微生物所與智飛龍科馬生物製藥研製，與台灣高端、聯亞兩家研究的，都屬重組蛋白疫苗，其生產方式適合大規模生產，不良率較低。接種的間隔每針至少4周以上，1、2針間隔要在8周內完成，第3針則盡量在第1針後6個月內完成。由於接種針劑數量較多，抗體水平較高，免疫效果更持久。但此類疫苗因尚未正式獲准使用，副作用報告亦未正式公布。

台灣的防疫政策繼誇大的國際宣傳之後，又鬧了個國際笑話：政府買不到疫苗，力氣都拿來擋住民間購買合格疫苗。圖為日本東京的民眾等候接種疫苗。（圖／美聯社）

各種合格的新冠疫苗在臨床試驗程序上並無區別，都需有嚴格的多期臨床試驗，沒有完整的臨床實驗數據報告，世衛組織不可能批准使用，也得不到國際上的認可。大體上各種疫苗副作用都類似，但特定慢性疾病與過敏體質的人最好先諮詢醫生。

疫苗專家提醒民眾，要完整評價疫苗的效力與特性的過程極為複雜的，但無論選擇哪種疫苗，都是目前預防新冠病毒感染的最有效方式。在疫苗急缺的狀況下，只要能獲得合格的疫苗，不管是用什麼方式、在哪裡生產，都具用一定的安全性與效用。尤其未來要應對各型變種病毒，以及每隔1或2年都可能要重新接種，疫苗長期缺乏的狀況可能很難完全消除，因此不論哪個國家都用同樣方式向民眾宣傳，即「最好的疫苗就是拿得到的疫苗」，為自已、家人與親友共同建立一個不受病毒侵害的環境。

(中時新聞網)