為了解水果的攝取量是否會影響第二型糖尿病的罹患風險，澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）組成的研究團隊，針對逾7,000名澳洲民眾的飲食習慣，展開長達12年的追蹤研究。結果發現，每天吃2份水果的參與者，罹患糖尿病的風險下降了36%。不過，研究團隊提醒，這項研究僅適用於完整水果，不適用於果汁攝取，後者反而增加糖尿病的風險。

相關研究成果已發表於2021年6月份的《臨床內分泌與代謝期刊》上。論文指出，糖尿病為血液中糖分過多的疾病。2019年全球約有4.63億成年人患有糖尿病，而這個數字估計在2045年時會成長至7億；其中，約3.74億人罹患第二型糖尿病的風險大增，儼然為公共衛生帶來沉重的負擔。

現有文獻指出，健康的生活模式與飲食習慣，在預防糖尿病上佔有關鍵性地位。眾所周知，水果的果皮、果肉含有豐富的營養成分與礦物質；然而，隨著水果的甜度愈來愈高，不免讓人擔心吃水果是否會增加糖尿病的風險。

為了釐清水果攝取量與葡萄糖耐受性、胰島素敏感性的關係，進而了解水果攝取量是否會影響第二型糖尿病的罹患風險，研究團隊透過澳洲「糖尿病、肥胖與生活型態研究」，徵得7,675名參與者加入研究。

參與者在加入研究時的平均年齡為54歲正負12歲，其中45%為男性。所有參與者須填寫飲食頻率問卷，以了解水果的攝取種類、攝取量與果汁的飲用量。根據問卷顯示，參與者食用的水果包括蘋果、香蕉、柳橙、桃子、梨子與李子。

研究團隊還測量參與者的空腹血糖、飯後2小時血糖、胰島β細胞功能指數（HOMA2-β）與胰島素敏感性等數據。

結果發現，相較於每天水果量攝取不到半分的參與者，每天吃2份水果的人在未來5年內，罹患第二型糖尿病的風險下降了36%。此外，水果攝取量與胰島素敏感性的指標存在著關聯性；換言之，食用較多水果的人，用來降低血糖水平的胰島素也分泌較少。

研究團隊指出，如果胰島素水平較高，往往會造成血管的損害；這不只與糖尿病有關，還跟高血壓、肥胖與心臟病息息相關。研究團隊也證實，如果用果汁取代水果，罹患糖尿病的風險反而是上升的。

研究團隊總結，每天攝取2份水果，不但不會增加糖尿病風險；甚至，適量的食用完整水果，反而是降低糖尿病風險的好方法。如果結合均衡多元的飲食、健康的生活方式，更有助於人體健康。

(中時新聞網)