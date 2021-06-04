美國總統拜登（Joe Biden）日前宣布將釋出8000萬劑新冠疫苗援外後，相關釋出的細節在今日公布。白宮宣布，首批援外疫苗將在6月底釋出，8000萬劑疫苗中，700萬劑將非配給亞洲，包括台灣與印度、馬來西亞、越南、太平洋島國等。不過，聲明沒有對個別地區與國家的釋出數量具體說明。目前僅知南韓可能是這一波最快取得新冠疫苗的國家，白宮新冠疫情協調官傑夫齊安茲（Jeff Zients）透露，100萬劑嬌生疫苗今天就會送往南韓；至於台灣能爭取到多少疫苗，目前還不得而知。

白宮公布相關疫苗細節。（翻攝白宮新聞稿）

白宮新聞稿指出，第一批將先釋出2500萬劑，其中75%、將近1900萬劑將透過COVAX分享，包括：南亞與東南亞約700萬劑、拉丁美洲與加勒比海地區約600萬劑、非洲約500萬劑。其餘的600萬劑，將直接釋出給疫情嚴峻國家與其他合作夥伴、鄰邦，包括加拿大、墨西哥、印度與南韓。

白宮新聞稿列出南亞與東南亞的700萬劑，將釋出給：印度、尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿富汗、馬爾地夫、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、泰國、寮國、巴布亞紐幾內亞、台灣與太平洋島國。

美國釋出援外的疫苗廠牌包括：美國國內已核准使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson），以及尚待核准的阿斯特捷利康（AstraZeneca），總共8000萬劑，今天公布的2500劑是第一批。

(中時新聞網)