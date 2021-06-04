中央氣象局針對輕度颱風彩雲發布「海上陸上颱風警報」，氣象局簡任技正伍婉華表示，受到颱風影響台灣南部、北方也受到鋒面影響，各地降雨機率升高，預估颱風會在今天中午接觸西南部近海，傍晚左右登陸，預估今天下午及明天之間最接近台灣。

伍婉華表示，受到外圍環流影響，今天西南部海面、東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大；而恆春半島、蘭嶼及綠島等地沿海空曠地區將有較強陣風，預估今天下午綠島、蘭嶼會有8至9級風，深夜平均6至7級風，最大可達9至10級風。

伍婉華提及，受到外圍環流影響，北方鋒面漸南下等因素，預估今天西南部地區、台東地區及金馬等地會有短暫性暫雨或雷雨；而午後雷陣雨勢明顯，大台北地區會有明顯的短時強降雨或有局部性大雨，加上鋒面接近，天氣會維持容易下雨的型態。

伍婉華說，鋒面今天接近台灣、預估周末會在台灣上空，颱風接近雨勢將有明顯增大，預估明天各地都會有雷陣雨，可能會有局部性大雨或豪雨等發生。

(中時 )