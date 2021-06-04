國內新冠肺炎疫情嚴峻，金管會考量疫情對個人經濟衝擊仍在，經邀集銀行公會及相關銀行討論後，宣布三度延長房貸、車貸、信貸等個人貸款的緩繳展延紓困措施，將展延期限自6月底再延長至年底。先前已申請展延、仍受疫情影響者，可在期限內再提出申請。

金管會2020年2月18日函請各銀行，針對受疫情影響導致房貸、車貸、信貸等個金貸款還款出現困難者，提供緩繳或展延3～6個月等措施。考量疫情衝擊尚未結束，5月29日、12月25日二度函請各銀行延長期限，將期限延長至2021年6月底。

考量疫情對部分民眾的經濟活動及債務償還能力仍有所影響，金管會1日邀集銀行公會及相關銀行進行討論，協調銀行將房貸、車貸、信貸及信用卡等個人貸款的債務協處機制受理期間，再延長至12月底。

銀行局副局長黃光熙表示，自去年1月統計至今年5月底止，全體國銀已核准申請展延的房貸、車貸與消費信貸等個人貸款件數達約5.8萬件，總金額達2800億元，申請信用卡帳款緩繳件數則有約5萬件。

金管會指出，民眾若受疫情影響導致還款出現困難，信用卡帳單的應付帳款可申請緩繳3～6個月，其他個人貸款的本金或利息可申請展延3～6個月，且期間均免收違約金及循環／遲延利息，個人信用紀錄亦不受影響。

金管會表示，民眾若確實受疫情影響且還款有困難，可在12月底前向往來銀行提出申請，已申請過展延的民眾若仍受疫情影響，亦可在上述期限內再向銀行提出申請，希望銀行支持客戶渡過疫情衝擊，並在符合內控原則下盡量採用線上方式辦理。

(時報資訊)