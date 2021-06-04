台耀(4746)子公司台新藥董事會決議將眼科藥物APP13007在中國大陸及港澳地區的開發及商業化權利授權遠大醫藥。據授權協議約定，台新藥將根據APP13007的研發里程碑向遠大醫取得簽約金及分階段的里程碑款項，並按照APP13007的年度銷售額收取協議比例的權利金。

台新藥執行長Erick Co博士表示，公司的奈米技術平台相關發明專利涵蓋全球主要市場，針對眼部術後發炎及疼痛反應進行開發的眼科藥物APP13007，已然切合市場醫療需求，再加上本次與遠大醫簽訂協議，共同組成極具實力的合作團隊進軍14億人口的高速成長市場。

遠大醫集團(HK00512)作為中國大陸最大眼科藥的企業之一，現有產品包含眼表及眼底多種疾病，一直致力於眼科領域新產品的開發及引進，同時打造護眼生態圈。

眼科藥物APP13007是透過台新藥專屬藥品奈米化平台，針對眼部術後的發炎及疼痛反應進行開發，藉由藥效延長與副作用減輕的特性，跨入年需求十數億美金的全球市場，目前已緊鑼密鼓在美國進行第三期臨床試驗。

第一波APP13007授權將中港澳區域授權予遠大醫，該集團作為中國最大的眼科藥研發、生產及銷售綜合企業之一，具有良好的品牌知名度，並肯定APP13007恰好可以填補中國城市醫院年需求達億元美金以上卻因中國大陸眼用製劑技術能力限制，反由進口產品主導所致未被滿足的強烈醫療需求，APP13007適可以補足臨床上急需安全性高的強效眼科藥物。

(時報資訊)