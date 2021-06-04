在華人社會中，婆媳問題一直是千古難解問題，雙方住在同個屋簷下難免互鬥心機。不過，南投一名林姓女子因積欠賭債，竟不顧夫妻、母女情，連續殺害生母、婆婆與丈夫，企圖詐領保險金，案情曝光後震驚全台，被封為「黑寡婦」、「驚世媳婦」，後來被判處死刑定讞，成了台灣史上第4位女性死囚。

2008年11月10日下午兩點，家住台南的婦人林侯月雲從樓梯上摔下，當場失去生命跡象，兒子陳伯諺發現母親倒臥在地，趕緊打電話叫救護車，無奈老母仍不治身亡；警方介入調查後，初步判定林侯月雲是意外死亡，並未對原因感到懷疑，因此死者女兒林于如後來成功拿到新台幣500萬元的保險理賠金。

婆婆鄭惠升遺照。

2009年5月間，林于如的婆婆因身體不適住院，不久後病情竟突然惡化死亡；事隔1個月，林女丈夫劉宇航也因病住院，護理師巡房時，發現林于如行跡可疑，疑似在對點滴動手腳，緊急將其取下更換，並質問對方；林女辯稱，她覺得點滴流得不順，想要通一瓶子；但護理師非常機警，不僅將劉的病床特別看管，也將點滴瓶留下。

沒想到，劉宇航不久後又因急性腸胃炎入住單人病房，數天後突然死亡。案發後，保險公司理賠人員發覺，林于如的親人連續死亡，懷疑內情不單純，因此向警方檢舉，全案因而曝光。檢警查出，林女不僅殺害生母，還將毒藥注入點滴瓶，先後毒死婆婆和丈夫，甚至幫小姑與兒子投保，疑似意圖謀害2人。

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(中時新聞網)