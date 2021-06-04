27歲女子林于如於2008年、2009年間先後殺害生母、婆婆以及丈夫，意圖詐領保險金，甚至打算對兒子下毒手，被媒體稱為「南投黑寡婦」、「驚世媳婦」，案情轟動一時。據悉，林于如原為酒女，由於樣貌秀麗、服務周到，是店內的紅牌小姐，收入頗豐，不料她卻染上賭婆惡習，欠下鉅額賭債，最後鬼迷心竅謀害親人。

據了解，林女是台南人高職畢業，原為酒女，由於樣貌秀麗、服務周到，是店內的紅牌小姐，但卻染上六合彩賭癮，始終入不敷出，後與曾是羽球國手的酒客劉宇航相戀交往；劉男家族在南投埔里經營臭豆腐批發，家道殷實，因林女懷孕，劉男不顧家人反對迎娶對方，誰知林女婚後依然嗜賭成性，欠下多筆賭債。

警方查出，林女為了補破網，只好向地下錢莊借貸，後來連本帶利欠下2000多萬元，即便劉家幫忙還了一大筆錢，依然無法填補財務空缺，孰料她竟把歪腦筋動到家人身上，決定殺人詐領保險金。打定主意後，林女先替媽媽投保，1個多月後2人因債務問題發生爭吵，她竟將媽媽推下樓致死，成功領到500萬元理賠金。

保險金到手後，林于如食髓知味，先後替婆婆、丈夫投保1500多萬元，再找機會在婆婆的飯菜裡下藥，待對方就醫後，再趁機將安眠藥、抗抑鬱藥、乙醇、甲醇和農藥的融合液體注入點滴，導致被害人暴斃死亡。事隔1個月，林于如故技重施，用同樣手法殺害了丈夫劉宇航，自以為神不知鬼不覺，最後仍難逃法網。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)