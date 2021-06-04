「南投黑寡婦」林于如為詐領保險金，先後殺害生母、婆婆以及丈夫，一審遭南投地院判處死刑，上訴二審後改判無期徒刑。當時林女律師提出，2016年台灣人口的平均智商約為104，林女的智商經過鑑定僅有57，屬於智能障礙，加上她患有憂鬱症，不應處死；法官認為，林女長期簽賭、研究明牌，智商並無問題，最後判處死刑定讞。

據了解，林于如落網後承認殺害母親、婆婆與丈夫，卻在一審時撤回殺母親與婆婆的自白，把罪刑全推給死去的老公，還反控警方威脅認罪，否則就要牽扯其胞姊進入案件中。不過，林女意圖殺害丈夫時，曾被抓包對點滴動手腳，該點滴瓶也被機警的護理師留存，裡頭驗出毒物反應，成為呈堂証供。

2011年5月20日，南投地方法院依殺人等罪，合併判處林于如死刑；案經上訴二審，台中高等法院於2012年2月間改判無期徒刑。林女律師表示，被告曾做過「魏氏成人智力量表」，經鑑定智商僅有57，遠低於台灣人平均的104，屬於智能障礙，加上她患有憂鬱症，依照國際公約，不能判處死刑。

雖然律師主張林女智能不足，但劉家人證稱，對方平時表現正常，不僅會設計臭豆腐菜單，還能將檔案存進電腦中，並非智能障礙者。更審法官認為，林女有高職學歷，還可以長期簽賭六合彩，參研明牌，更設局謀害多名親人，應無智能障礙問題，因此改判死刑。2013年6月14日，最高法院維持死刑判決，全案確定。

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(中時新聞網)