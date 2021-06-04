「最美魚販」阿澎（劉心語）曾在外科擔任護理師4年多，日前台北市長柯文哲緊急召集退職醫護支援前線，她二話不說立刻報名加入團隊，今（4日）凌晨發文表示打完疫苗之後，出現發燒等7大症狀，導致一整個晚上在睡睡醒醒中度過，讓許多粉絲相當擔憂她的身體狀況。

劉心語第一天受訓時，曾在社群平台發文表示：「彷彿回到學生時代，但這次卻是要來打仗的」，目前已經完成3天前線實習訓練的她，透露打完疫苗後，雖有預防性吃退燒藥，但半夜卻出現發燒、肌肉痠痛到睡不著、頭暈、眼壓高、鼻塞、食慾差、打針手抬不起來等症狀，導致一整個晚上都在睡睡醒醒中渡過，更心情低落表示：「必須要努力退燒，因為發燒就不能去前線實習了。」

劉心語透露昨（3日）穿了兔寶寶裝三個小時查看確診者，即便已經退燒，但其他症狀還是非常不舒服，不過聽聞學姊以往打完疫苗後，都是直接上前線，甚至連續17天都沒休息，讓她表示第一線的醫護人員真的很辛苦，希望大家能多多給予鼓勵。

對此，網友紛紛回應：「國外的醫護已經這樣一年多了，台灣把這幾個星期牙咬一咬撐一撐」、「看來疫苗也有著不小的副作用。真的辛苦了，感謝您的付出」、「加油，你辛苦了，謝謝你為台灣的人無私奉獻謝謝」、「幫助大家的同時也要記得照顧好自己」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)