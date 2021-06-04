趙少康整理陳時中防疫語錄。(取自趙少康臉書)

新冠疫情確診病例攀升，中央疫情指揮官陳時中昨(3日)在記者會表示，年輕人染疫比例有增加趨勢，可能是前陣子疫情比較緩，導致鬆懈且群聚感染，此話一出引發外界爭論。資深媒體人趙少康昨晚對此在臉書整理陳時中「佛系防疫語錄」，並批放寬機組員檢疫規範這麼重要的協調會竟然沒有會議記錄，讓陳時中身為指揮官的公信力盡失。

趙少康3日在臉書寫下，陳時中在疫情爆發前，每天出來講個「+0」還有安定人心的作用，但從疫情大爆炸起，他不是自創「校正回歸」名詞，就是拆金門的快篩站，連疫苗何時能大量取得也沒有肯定答案。

至於被認為是造成防疫破口的「3+11」政策，趙少康批，「陳時中先甩鍋給副指揮官陳宗彥，又輕描淡寫說願意負責，但連下台都捨不得要怎麼負責？難道只要講一句『我負責』就頭過身過？最神奇的是，放寬機組員檢疫規範這麼重要的協調會竟然沒有會議記錄，讓陳時中身為指揮官的公信力盡失，自己失去公信還拉整個指揮中心墊背」。

趙少康更說，屢屢失言的記者會應答更到了「佛系防疫」境界，他盤點陳時中的「佛系防疫語錄」，也要問問大家，這樣的「佛系防疫」，把防疫當兒戲，你能接受嗎？根據趙少康整理的語錄分別是陳時中曾說過「年輕人可能有些防疫鬆懈」、「開完會就要批公文，會議太多請見諒」、「(日本考慮捐AZ疫苗時)過了這段時間我們也不要了」、「不是我推責任這會議不是我主持的」、「現在情況是世界怎麼跟得上台灣?」「講數目有違法嗎」、「你不講我都沒想到」、「有意見的人那時候為什麼不講?」

(中時新聞網)