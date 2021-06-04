日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗今天到貨，新光醫院副院長洪子仁分析台灣疫情，指出目前爆發群聚的移工宿舍和長照機構很棘手，尤其長照機構染疫傳播力高，恐影響醫療量能，因此建議流行區的長照機構的工作人員應優先接種疫苗，使其無法傳給住民，整個安全度就會提高。

新光醫院副院長洪子仁與前台大感染科醫師林氏璧一起上談話節目《有話好說》，洪子仁表示，全世界各國都在努力打疫苗，AZ疫苗在英國施打百分比最高，AZ疫苗每施打1％國民，可降低7％新冠肺炎個案發生，這也是為什麼台灣現在這麼急著獲得疫苗。

洪子仁表示，以昨天的確診數來看，他認為目前的防控機制沒有惡化，但是和預期的狀況不符合，所以有些民眾看了可能覺得恐慌。不過，這波疫情較不利的是「多點群聚」，尤其是移工宿舍和長照機構，這兩個是最棘手、最難防控的地方。

洪子仁認為，這2起群聚都要密切關注，長照機構染疫恐影響醫療量能，因為長照機構感染傳播力特別好，以台北市為例，長照機構50人中出現30人確診，顯示傳播力破60%，且死亡率特高，目前已有7人死亡。此外，長者染疫與年輕人不同，多要送往醫院治療，甚至還有可能要住進加護病房。

針對日本捐贈120多萬劑的疫苗，是否可以解決台灣的燃眉之急，洪子仁指出，他詢問過長照機構，目前機構照護的部分約有40、50萬的需求，因此若將長照機構的疫苗接種順序提前至第五順位，幾乎每個人都有機會打到第一劑。

洪子仁也說，疫苗來台後，應要先考慮流行區，目前很清楚可以看到是雙北，因此他認為應要針對雙北的長照機構，除了住民外，更重要的是工作人員，因為工作人員會進入社區，再回去工作，因此保護長照機構的工作人員，就像是保護醫院的醫護，先守住工作人員，使其無法傳給住民，整個安全度就會提高。因此建議先讓雙北長照機構工作人員優先施打。

而林氏璧則說，台灣3日新增364例本土、校正回歸219例以及17人死亡，看到日本要捐贈台灣124萬劑的AZ疫苗，讓他超級感動，「眼淚都快流下來了，日本的疫苗好快就來。有人和我說後續還會有，大家拭目以待。」

許多台灣網友看了直呼，「萬分感謝日本相助」、「好感動，我要哭了」、「往年的日幣沒白花，謝謝日本」、「醫生哽咽了，我們也很感動」、「等疫情平息後，還不玩爆日本」、「感謝日本願意伸出援手」、「謝謝日本，日幣準備好了」。

(中時新聞網)