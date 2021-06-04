【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】防疫新生活時代，迴避「3密」一一密閉、密集、密接（密切接觸）一一成為生活常態，從事休閒活動時也勢必選擇戶外、人少、空曠的環境，能保持社交距離的露營也成為時下旅遊的熱門選擇，而不需準備設備的豪華露營更是都市人的首選。

不能出國旅遊後，台灣舒適的網美風豪華露營區一房難求，開發豪華露營設施成為旅遊觀光一大商機。日本業者也紛紛推陳出新，鄰近東京的千葉縣今年春天新開幕的「高龍湖豪華露營渡假村(高滝湖グランピングリゾート)」，其一大特色是利用廢棄的小學校園改建而來。

將教室、學務處、校長室等改裝成Check-in櫃台大廳、浴室、廁所等室內設施，學校廣場區域引進各種帳篷設備，位置正剛是高龍湖畔，可以眺望絕佳景緻。

露營地利用置物櫃實行零接觸食物配給，讓遊客安心享受渡假村同時符合防疫需求。所供餐食嚴選千葉縣產在地新鮮食材，早餐更是營養午餐擺盤，可愛風格讓人想拍照打卡。

舊建築再利用的方法，不僅能達成廢物利用的環保貢獻，又能節省成本，後疫情時代在偏鄉地區開發觀光設施也成為旅遊業未來一大趨勢。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

▲廢棄小學原貌和改裝前小學教室。 圖：株式会社HAMIRU／來源

▲以小學教室改裝而成的露營區大廳和浴室。 圖：株式会社HAMIRU／來源

▲舒適又時髦的豪華露營區。 圖：株式会社HAMIRU／來源

▲利用置物櫃實行零接觸食物配給，符合防疫需求。 圖：株式会社HAMIRU／來源

▲露營區早餐營養午餐擺盤讓人想拍照上網分享。 圖：株式会社HAMIRU／來源

(中時新聞網)