國內新冠肺炎疫情急遽升溫，全台疫情警戒提升至第三級。金管會表示，考量疫情對企業營運可能造成影響，上市櫃、興櫃與公發公司編製2021年半年報時，應將疫情對企業的整體影響納入評估，並在財報附註中適當揭露相關資訊。

證期局副局長蔡麗玲表示，為提升企業財報資訊透明度，上市櫃、興櫃及公發公司在編製半年報時，應確實依國際會計準則規定辦理，在評估繼續經營能力、資產減損、籌資風險揭露等事項時，將疫情對企業造成影響納入，並在財報附註中適當揭露。

同時，會計師查核或核閱公司半年報時，應加強評估公司是否已確實依上述事項辦理，並對受查者取得足夠瞭解，考量風險評估結果規畫及執行適當的查核或核閱程序，以出具適當的查核或核閱意見。

蔡麗玲指出，去年即要求公司須依規定，在2020年半年報中揭露營運相關影響狀況，且包括合併公司旗下海內外子公司。由於去年台灣疫情控制得宜，多數公司營運未受影響，受影響者均有依規定發布重訊揭露，整體執行情況良好，今年亦將繼續督導相關資訊揭露。

(時報資訊)