金管會為防範銀行對銀髮族不當銷售，已於5月針對25家金融機構啟動首次銀髮理財專案金檢。檢查局副局長陳在淮表示，目前已完成對1家壽險業者金檢，預計7月底前完成，未列入此次金檢對象的金融機構，亦將在一般金檢中將銀髮族銷售列為檢查重點。

金管會統計，截至2021年3月底，35家銀行共有逾97萬名65歲以上的銀髮族客戶，購買財管商品達近3兆元，占全行財管客戶約16％、財管業績約28％。

其中，約14多萬銀髮族客戶購買3700億元投資型保單、17.7萬名購買2600多億元高收債，1.4萬名購買526億元衍生性金融商品。近3年銀髮族客訴案件約1千件，和解金額9300多萬元。

陳在淮表示，此次根據業務、申訴率、銀髮客戶比率、商品餘額、手續費收入等指標篩選，共挑出10家銀行、6家信合社、6家壽險、3家券商，共25家金融機構作為金檢對象。其中，銀行中以民營居多，並在5月對1家壽險完成實地金檢。

金管會此次銀髮理財專案金檢原計畫於7月上旬完成，惟因國內疫情急遽升溫，已無法進行實地金檢，後續將改採填表及抽查資料方式進行，並發揮最大查核技巧進行勾稽，目標在7月底前完成。

(時報資訊)