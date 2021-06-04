金管會公布國銀最新獲利狀況，2021年4月稅前獲利302.9億元，月減17.5億元或5.5％、年減1.5億元或0.5％，自14個月高點略降。累計前4月稅前獲利1200.5億元，年增86.6億元或7.8％，成長幅度雖較首季10.9％減少，仍站穩成長軌道。

同時，企業因獲利穩定而回存銀行，使國銀4月底總存款餘額創下45.65兆元新高、月增近3181億元，但積極還款則使總放款餘額降至32.06兆元、月減9億元，兩者差距擴大至18.58兆元，使得存放比降至70.24％新低。

國銀4月稅前獲利以海外分行34.5億元，月增近1.44倍、年增達1.47倍最強，國內總分行191.8億元，雖月減14.3％、仍年增6％。中國大陸分行4.1億元，較3月轉虧為盈、年減7.5％，國際金融業務分行（OBU）72.5億元，仍月減12.9％、年減30.9％。

累計前4月國銀各分行稅前獲利狀況，以國內總分行791.1億元、年增20.3％最強，海外分行97.2億元、年增1.7％，重返成長軌道。而OBU為301.2億元、年減達11.6％，中國大陸分行11億元、年減達44.9％，但衰退幅度均較首季23.2％、55.5％收斂。

銀行局副局長黃光熙表示，國銀前4月獲利較去年同期成長，主要受惠提列呆帳準備年減達72.6億元、手續費收益年增48.7億元，利息淨收益年增4.9億元。不過，由於投資收益年減34.6億元，壓抑整體獲利成長表現。

至於中國大陸分行前4月獲利明顯衰退，主要受到投資淨收益年減3.4億元、利息淨收益年減3.2億元、提列呆帳準備年增2.4億元影響。OBU獲利亦見明顯衰退，則是受到降息利差縮小、致使利息淨收益減少所致。

國銀截至4月底總放款餘額32.06兆元、月減9億元，逾放金額718億元、月減7億元。逾放比0.22％、月減0.01個百分點、年減0.02個百分點，備抵呆帳覆蓋率607.54％，月增8.71個百分點、年增35.7個百分點，整體備呆提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)