台南市總爺藝文中心原訂自即日起至7月18日於紅樓A、C展間舉辦「松鼠的尾巴：曾文溪的一千個名字之獵人帶路」展覽，因受疫情影響暫停參觀，文化局特邀藝術家巴蘇雅．亞古曼（Basuya Yakumangana）拍攝影片親自導覽，愛好藝文的國人在家也可以觀賞、瞭解展覽內容。

台南市政府文化局籌備「2022 Mattauw大地藝術季」，邀請國立台南藝術大學藝術創作理論研究所長龔卓軍擔任總策展人，策展團隊成員包括陳冠彰、黃瀞瑩、洪榆橙、郭嘉羚、羅文岑、龔義昭、洪淑青、張景泓與陳伯義等，去年於曾文溪上游踏查並首度出版成果攝影集《獵人帶路》，「松鼠的尾巴：曾文溪的一千個名字」則作為「2022 Mattauw大地藝術季」的開幕前展。

展覽透過鄒族獵人巴蘇雅．亞古曼的家族故事，呈現去年起啟動的「曾文溪的一千個名字」流域踏查計畫中有關「獵人帶路」的敘事及影像，帶領大家探討傳統文化與現代法規之間的衝突與議題。

雖然展覽遭逢三級警戒休館，民眾無法第一時間親臨展場，但藉由策展團隊所拍攝的14支「松鼠的尾巴」導覽系列影片，可身歷其境觀賞巴蘇雅．亞古曼介紹展場中的每個物件。包括已上線的「松鼠的尾巴」、「標示記號的東西」，都能在「2022 Mattauw大地藝術季」Youtube頻道收看(https：／／reurl.cc／kZ0z1x)。

有關「松鼠的尾巴」導覽系列影片最新消息以及各館室相關展覽介紹歡迎鎖定「2022 Mattauw大地藝術季」臉書粉絲專頁(https：／／reurl.cc／XWDL8E)，總爺因應疫情相關動態亦可關注中心網站(https：／／tyart.tnc.gov.tw)或臉書粉絲專頁(https：／／reurl.cc／834qaM)了解最新消息。

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