一名在北部某國小擔任英語教師的女老師，與該校主任在107年開始，經常上演溫馨接送情，還多次前往汽車旅館發生性關係，甚至還送私密藝術照，遭到丈夫抓包後，女老師卻反控學校主任性騷，經調查後不成立，丈夫一怒下提告求償150萬精神撫慰金，一審判賠15萬，但丈夫不滿上訴，高院仍維持原判。

根據判決書記載，女老師於107 年8月間至北部某國小擔任補救教學英語教師，9 月開學後因緊張時有身體不適，學校主任會幫其購買藥物及營養品，二人即開始以通訊軟體聯繫互動，由家庭婚姻人生觀聊起，女老師提到其父母兄弟之家庭事務，也提及與丈夫間關係不睦，之後主任幾乎每日放學搭載女老師返家，每週至少3 次，二人中午會一同外出用餐或買咖啡，有時在店內，有時買到主任車上邊食用邊聊天，二人在車上會有親密動作，如撫摸，親吻等身體接觸。

但因停在路邊講話聊天會有親吻動作，女老師曾說車窗玻璃太透明，還特別去更換隔熱紙；二人曾於107 年10月及108年5月，前往基隆某汽車旅館休憩，期間二人曾脫去衣褲撫摸彼此性器官而發生親密肢體接觸，事後女老師也傳送其家居與私密照片給主任。

但兩人間不正常關係遭到女老師丈夫抓包，於是怒控主任，違反妻子意願，多次迫使前往汽車旅館發生性行為，即使沒有發生性關係，但主任行為也逾越一般男女友誼而有不正常交往關係。

但主任出庭時卻喊冤，自己未違反女方意願發生性行為，她與女教師為學校同事關係，在學校只是比較常幫忙其課務工作，故互動較多，且女方留學美國觀念較新，雙方互動上才會較無距離，與女教師並無男女不正常交往情誼，女方丈夫提告，讓他覺得好像遭女教師欺騙，有被仙人跳的感覺。

未料女教師也向學校提出主任對其性騷擾申訴，但調查結論以：女教師與主任發生多次發生親密愛撫行為，應無違反楊之誼意願，否則豈能屢屢應允赴約，且女教師證稱稱二人間處於分分合合之關係，並贈送被告服飾及其私密藝術照，與一般性侵害或性騷擾被害人之反應大相逕庭。

一審判決主任必須賠償15萬元，丈夫認為賠償金額太少上訴，高等法院認為主任賠15萬元數額剛好，駁回上訴確定。

(中時新聞網)