小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。獲得蔡政府疫苗訂單的聯亞表示，台灣政府給幾億元，「光是買原料就遠遠超過這些錢，」因此去年起到處籌錢，他並強調若二期解盲失敗，政府訂單就無效，「我們沒有享受特殊待遇。」。

【1】聯亞憂解盲失敗訂單無效

國產疫苗是一門好生意嗎？籠罩在政府護航風暴疑雲下，高端疫苗昨再吞第4根跌停板；至於目前進入二期臨床試驗、且獲得蔡政府疫苗訂單的聯亞生技，營運長彭文君3日參加國政基金會座談會，表示美國川普政府去年砸下百億美元給新冠疫苗公司開發，相較之下台灣政府給幾億元，「光是買原料就遠遠超過這些錢，」因此去年起到處籌錢，他並強調若二期解盲失敗，政府訂單就無效，「我們沒有享受特殊待遇。」

【2】我拿到多少？1600萬人補助落空

行政院昨通過紓困4.0預算2600億元，曾任行政院副院長的國民黨前主席朱立倫指出，疫情嚴峻，全民受害，每位受害國民都想知道：「我拿到多少？」這次約占全國3分之1人可領到現金，這些確實是應該且必要的補助對象，但全國仍有1600萬同樣受害的民眾卻沒有任何補助或協助，這樣的方案和民眾期待「廣而公平」或先進國家做法有落差。

【3】晶圓代工三強爭鋒 外資：台積獨占鰲頭

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，在野村亞洲投資論壇上，與專家針對台積電、英特爾、南韓三星的晶圓代工先進製程爭霸，進行深入討論後，確信台積電將自5奈米時代起進一步拉開與三星差距，台積電亦將保持與英特爾競爭的優勢地位，獨居鰲頭。

【4】Q3記憶體報價漲 大摩最愛南亞科

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，利基型記憶體上行循環將持續到第三季，尤其看好主流特殊型DRAM合約價上揚，並認為NAND、NOR Flash第三季市況亦佳，於研究範圍中首推南亞科，列為投資首選，隨後則是旺宏、華邦電與群聯。

【5】疫情連環爆 五銀行縮短營業時間

疫情連環爆，繼花旗開第一槍縮短分行營業時間，短短三天內又有四家銀行跟進。金管會銀行局副局長黃光熙3日公布，目前已收到花旗銀「縮短分支營業時間」的通報，但尚未有「暫停營業」的通報。至於聯邦銀、京城銀、凱基銀、台中銀等也都已自行公告縮短營業時間。

(中時新聞網)