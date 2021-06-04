紓困4.0方案出爐 蘇貞昌3日出席行政院會後記者會

國內疫情發燒、全台三級警戒重創許多產業，行政院推出「救命錢」─紓困4.0方案並獲立法院三讀通過，除了個人、事業紓困，全國預計有730萬人受惠，可領1萬至3萬不等，首波紓困金最快在4日快速入帳。其中在個人方面，過去投保金額2.4萬元以下的自營業者才能領紓困金3萬元，紓困4.0將增加投保金額2.4萬以上的民眾，在經過排富後，也可以領1萬元。

救命錢你能領得到嗎？針對紓困方案內容，《中時新聞網》特別整理出以下相關補貼重點與申請資格，讓您一次搞清楚。

勞動部【自營作業者或無一定雇主勞工】

●補貼資格

110年4月30日已於職業工會參加勞工保險

108年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元

未請領其他機關所性質相同補助、補貼或津貼

●補貼內容

月投保薪資超過2萬4000元，發給新台幣1萬元

未超過2萬4000元，發給新台幣3萬元

●如何申請

109年曾請領補貼→直接核發

109年未請領補貼→6/7-7/5勞保局官網填資料→資料無誤快速核發

●勞工10萬紓困貸款如何申請

受疫情影響的本國籍，年滿20歲勞工，有參加勞工保險者，或者未參加勞工保險者可提出工作事實證明(如作收入資料)，每人最高貸款10萬元，6/15日起開始受理申請，諮詢專線:各承貸銀行、1955

勞工補貼資格。(勞動部)

勞工補貼申請方式。(勞動部)

農委會【農漁民】

●補貼資格

農民：農民或農職保被保險人、109年曾申請農民生活補貼的實際耕作農民、參加農糧署的農民及青年農民

漁民：

1.110年4月30日前在漁會投保勞保、為漁會甲類會員及加保中、投保薪資2萬4000元/月以下、108年所得未達40萬8000元者，每人3萬元

2.110年4月30日前加入且申請時仍為漁會甲類會員、108年所得未達50萬元者，每人1萬元

●補貼內容

農民每人一萬元

●如何申請

109年已領取過的不用再申請,直接匯入戶頭

農民生活補貼。(農委會)

漁民生活補貼。(農委會)

農業貸款紓困措施。(農委會提供)

交通部【陸運產業】

●補貼內容

計程車、遊覽車、小客車租賃業代僱駕駛，給予駕駛一次性薪資補貼3萬元

遊覽車每車最高補貼1萬元(防疫用品每日每車補貼大客車22元、小客車15元)

陸運產業補助方式。(交通部)

經濟部【產業紓困】

●補貼內容

一、商業服務業

1.今年5-7月，任一月營收減5成以上（有稅籍登記）的企業，提供本國全職員工數乘4萬元的一次性營運補貼

2.若因政府命令停業，且給付員工薪水未達基本工資的企業，則會補貼企業全職員工數乘1萬元，補貼員工薪資一次性薪資補貼3萬元。另由就安基金加發生活補貼1萬元

二、會展產業、貿易服務業、製造及技術服務業

受疫情影響的艱困企業延續原方案，今年4-6月任一月或同期營收減5成以上(有稅籍登記)

1.提供員工薪資補4成，最多三個月，每月上限2萬元

2.提供一次性營運資金（限新申請案），全職員工人數乘1萬元。

更多詳細資訊及申請方式：紓困專線1988

經濟部紓困方案。(取自經濟部臉書)

經濟部紓困方案。(取自經濟部臉書)

教育部【各級學校防疫物資、線上學習資源以及八大類別紓困預算】

●補貼內容

1.孩童家庭防疫補貼 #6月15日開始請領

國小以下孩童、國高中及五專前三年身心障礙學生，補貼每名孩童1萬元

不用佐證資料，可透過專屬網站及ATM快速領取

2.私立幼兒園(含準公共)

3.學校廚房及團膳業者食材損失

4.大專校院受影響學生

5.社區大學及社大講師

6.留遊學服務業

7.運動事業從業人員

8.補習班、課照中心、運動事業

(2-8方案，6/4受理申請)

諮詢專線

教育紓困專線02-7752-3766／0809-098001

運動紓困專線02-7752-3658

教育部相關紓困方案。(取自教育部臉書)

文化部

●補貼資格

事業：我國登記立案之法人、團體，或商號

自然人：受疫情影響之獨立藝文工作者，無參加社會保險亦可

●補貼內容

包含藝文事業的人員薪酬及必要支出補貼、營運受影響之一次性補貼，以及受政府命令停業後，雇用員工之薪資補貼；獨立工作者的生活紓困與已投入製作費之補貼

●如何申請

申請／收件時間：

事業：2021/6/7-8/31

自然人：2021/6/7-7/12

申請諮詢專線：

1988 、 02-8979-0300（週一至週五9:00~18:00）

文化部相關紓困方案。(取自文化部臉書)

衛福部【紓困補助】

●補貼內容

1.加發弱勢民眾生活補助：本部主動發給經濟弱勢兒少、老人、身障民眾3個月（5月至7月每月1,500元）生活補助計4,500元，預計近90萬名民眾受惠。民眾免申請，補助款採一次性發給，經直轄市、縣(市)政府檢核符合資格者，由本部於6月4日匯款至民眾帳戶

2.擴大急難紓困：針對受疫情影響工作收入之民眾，其未加入軍、公、教、勞、農保且未領有其他政府機關紓困補貼，而家戶月平均收入未逾每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助，預計47.5萬人受益。109年已申請之民眾皆免再申請，由政府主動查調資格。如109年已獲補助之民眾，本次仍符合資格者，按109年核給金額，將於6月4日由本部主動發給；如109年已申請未獲補助者，本部將重新查調審核；本年度新申請者，可於6月7日起採線上申請(https://swis.mohw.gov.tw/eip)或郵寄方式，提出申請。申請表格同上網址下載或電洽1957或至鄉鎮市區公所索取，截止申請日期至6月30日為止

3.未滿2歲孩童家庭防疫補貼：只要在第三級疫情警戒期全面解除前出生，並完成出生或初設戶籍登記的孩童皆可領取一次性補貼1萬元，預計逾37萬名孩童受惠。發放有三種方式：(1)5月份已領有育兒津貼或托育補助之孩童，由政府於6月15日直接撥入申領帳戶；(2)其他未領有育兒津貼或托育補助者，自6月15日起，家長或監護人可憑兒童健保卡號至網路（10000.gov.tw）登入匯款帳號供政府撥款，或至ATM領取現金；(3)無法透過網路登錄或ATM領取的家長，則俟疫情趨緩後，以臨櫃方式領取，將會另行公告

4.照顧服務單位紓困補貼：因應第三級防疫警戒，長照及身障日間照顧、家庭托顧、托嬰中心等照顧單位配合陸續停業，衛福部將按下列計算方式，提供110年5月至7月一次性補貼：

(一)服務收入減少達50%者(註)，按僱用員工數每人4萬元計算，給予營運補貼。

(二)經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資，按僱用員工數每人1萬元計算，給予單位停業補貼；另為保障員工薪資，除給予每名員工薪資補貼3萬元外，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，合計給予員工4萬元，由事業單位一併具領轉發。

(三)對於居家保母、家庭托顧員，經中央政府命令停業或服務收入減少達50%者(註)，提供每人3萬元補貼。

5.住宿式機構及社福事業單位紓困：仍舊持續辦理相關補貼

(6/4 起，線上查詢系統上線,查詢網址：https://swis.mohw.gov.tw/eip)

衛福部相關紓困方案。(取自衛福部臉書)

另外，關於紓困4.0「重要貸款方案」，以下為概況：

紓困4.0重要貸款方案。(取自工商時報)

(中時新聞網)