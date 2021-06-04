就在湖人4日即將迎來沒贏球就淘汰的關鍵首輪G6前夕，主力控衛薛洛德卻做出充滿暗示的動作，他突然把自己IG的自介移除「湖人控衛」這個職稱，只留下「運動員」職稱，似乎暗示自己打算離開湖人了，畢竟他很不滿意湖人續約條件。

目前湖人跟薛洛德僅剩本季1550萬美元合約，今年夏天將成無限制自由球員，可是他跟湖人提前續約談判陷入僵局，因為他不滿湖人提出4年8400萬美元的續約條件，自認應該可以拿到更高年薪，如今更用這種動作宣告自己的決心。

光看薛洛德今年季後賽表現，他確實不值那麼高的價碼，不僅季後賽場均13.2分、3.0籃板及2.8助攻表現比例行賽還差，更在首輪G5交出投9中0、得分掛零的離譜表現，反而換成湖人應該考慮是否還要高薪留他，畢竟或許不太值得。

不過薛洛德膽敢在這種關鍵時刻如此暗示自己考慮離隊的想法，主因在於目前除了尼克對他保持高度興趣，就連熱火也有打算招募他，事實上如果衛冕軍湖人今年真的在季後賽首輪提前淘汰，薛洛德將是「罪人」之一，還不如趕緊走人算了。

(中時 )