韓國女星孫藝真前年和玄彬合拍《愛的迫降》傳出假戲真做，今年元旦兩人被《Dispatch》爆出祕密交往多月，兩人也大方認戀。近日知情人爆料，指玄彬對這段感情極為認真，已認定孫藝真是未來的另一半，甚至停工一年準備婚禮，對此，昨(3日)孫藝真首度發文，曬出自己穿了一身粉紅工作中的照片，雖沒談婚事，但可見她戀愛中的好心情。

孫藝真今年初嬌羞發文認戀，直說：「感謝能遇到這麼好的人，我會繼續讓美麗的愛延續下去」，更用了可愛的顏文字，支支吾吾表示：「就變成現在這樣了」，而玄彬後來被問感情現況，也表示：「努力守護中」。兩人公開戀情不久就傳出好事近，更有傳言指玄彬父母差點買下了一棟超過100億韓元（約2億台幣）的豪宅，給兒子當新婚房，但最後告吹。

玄彬、孫藝真兩年前拍《愛的迫降》傳出假戲真做。（圖／翻攝自yejinhand IG）

後來玄彬也傳出自己秘密搬家，買了超大坪數、隱密度高的新房，價值約48億韓元（約1.2億台幣），但公司當時回應是藝人隱私，否認為結婚才買新房子。但近日又有自稱是負責道具的幕後工作人員爆料，指在偶然機會下聽說玄彬要結婚了，還特別停工一年準備婚禮，讓該名工作人員含淚祝福。

孫藝真曬新近照，滿臉紅光幸福藏不住。（圖／翻攝自yejinhand IG）

而對於玄彬、孫藝真明年計畫結婚，雙方公司都罕見沒有回應，疑似默認，3日孫藝真則曬出自己露出微笑和愛犬的合照，分享帶了狗狗到工作現場，孫藝真還用狗狗的口吻寫說：「跟著媽媽到了拍攝現場，給我點零食吧，請繼續，拜託」，配上可愛哀求的表情符號，網友回應：「任何事關於這個女人的都超級完美」、「被愛情滋潤的女人」、「那『爸爸』有沒有去呢？」、「滿面紅光，狀態真好，準新娘就是不一樣」。

(中時新聞網)