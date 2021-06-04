國道一號中山高南向23.4K（近圓山交流道）4日上午7時許發生聯結車失控翻覆，整輛車橫躺在車道上，殘骸甚至噴飛到北上車道，造成因不明原因發生碰撞，造成雙向車道回堵約5公里約一個小時，國道高速公路局也發布消息表示， 國1南向23.4K發生2聯結車擦撞佔用內2線事故，事故車輛拖吊處理中，回堵5K，在9點左右已經恢復暢通。

(中時新聞網)