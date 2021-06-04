國道1南下圓山交流道聯結車翻覆 橫躺2車道一度回堵5公里 08:372021/06/04 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1圓山交流道南下聯結車翻覆，橫躺2車道車流回堵5公里。(翻攝國道高速公路局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號中山高南向23.4K（近圓山交流道）4日上午7時許發生聯結車失控翻覆，整輛車橫躺在車道上，殘骸甚至噴飛到北上車道，造成因不明原因發生碰撞，造成雙向車道回堵約5公里約一個小時，國道高速公路局也發布消息表示， 國1南向23.4K發生2聯結車擦撞佔用內2線事故，事故車輛拖吊處理中，回堵5K，在9點左右已經恢復暢通。 BMW iX 海外 11 月啟動交車程序，性能更強的 M60 車型確認稍晚報到 加強移工防疫 雲林多國語言防疫車上路 (中時新聞網) #聯結車 #翻覆 #圓山 #交流道 #橫躺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1300萬麥拉倫撞前車 燒成火球3死 04:102021/06/04 社會新聞 快閃總統府 近百輛車齊按喇叭要疫苗 04:102021/06/04 焦點要聞 定型化契約 買車有保障 04:102021/06/04 時尚消費 雨襲中橫便道封閉4天 多處落石搶通今晨放行 10:312021/06/03 生活 先試車三個月再決定買不買：現代 IONIQ 5 擬推出長期體驗方案 14:362021/06/03 汽車情報-汽車新聞 疫情受災戶 金管會：房車貸、卡債可緩繳展延至年底 17:032021/06/03 財經 紓困4.0懶人包！勞工最高領3萬 申請資格內容一次搞清楚 15:592021/06/03 政治 BMW i4正式亮相 ＆ M Power首度推出電動車款-動力底盤篇 10:472021/06/03 汽車情報-主題企劃 《產業》庫存回補持續 支撐H2產業動能 11:432021/06/03 財經 《國際產業》韓5月最愛進口車 特斯拉Model Y擠下賓士 16:492021/06/03 財經 紓困4.0補助今發放！勞工最高領3萬 申請資格內容懶人包一次看 08:482021/06/04 政治 社會熱門新聞 女網友一夜激情後要報警 印度男陪她赴警局「告自己」獲清白 - 社會 市府揭松山之亂黑幕 闖禍教官案發前與2同仁爽喝花酒 - 社會 郭董缺原廠授權書是刁難？律師反認是「鬆綁」關鍵在4字 - 社會 養生會館偷營業 竹北警查獲「人與人的連結」 - 社會 台灣第一AV女優首勝 老司機解鎖無碼片傳群組判40天 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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