台灣本土疫情升溫至警戒第三級，WFH、LFH掀起筆電搶購潮，宏碁（2353）亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，台灣疫情在5月中爆發後，市場產生筆電搶購，疫情剛開始前2天，「1天銷量就是平常1個月總量，而現在一周的銷量也是過去的3~5倍。」預估此一動能仍將延續。宏碁新推出的萬元以下教育筆電，已開始鋪貨，6月中還會再有一批到貨。

而在整個泛亞地區方面，侯知遠也強調「需求還是很強」，各地通路庫存水位低，一出貨通路就會消化，市場需求還沒出現反轉趨勢。宏碁第1季亞太區受惠疫情帶動的遠距宅商機，單季營收年增43%，三大NB事業包括輕薄、電競與Chromebook都成長亮眼，輕薄與電競均年增分別為131%,124%，Chromebook則達到542%。Chromebook主要受惠於日本和印尼的教育標案。

雖然筆電需求仍強，但宏碁共同營運長黃資婷指出，短期缺料、貨運都是一大考驗，缺料方面將與供應鏈擴大合作，一起向上游追料，至於海運，近期面臨空櫃回頭問題，不過歐洲地區部分產品改用火車運送，可望更掌握運送時間、降低碳排。

(時報資訊)