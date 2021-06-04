3日傍晚桃園機場出境旅客身穿全副武裝防護衣辦理出境登機手續。（圖／本報系資料照）

本土疫情不斷升溫，截至3日已有166人死亡，超越SARS時期紀錄，桃園機場更驚現赴美「逃亡潮」。媒體人陳文茜表示，台灣至今未採購足量疫苗，反觀美國疫苗過剩，凡入境者皆可施打，對經濟佳者而言，花400萬包機換全家的命是很正常的選擇；藝人張小燕與她這樣有能力卻選擇留在台灣者，都是對土地有情的人。此外，尤其AIT等各國代表處工作人員是否已經完成施打？陳意有所指稱：「我有消息來源，但請各位自己依智商判斷。」

陳文茜3日在臉書發表文章《當旅遊仍是風險，台灣機場卻出現逃亡潮》，內文表示，台灣曾經是防疫樂土，去年歐美相繼淪陷時，許多旅居美國的台灣人，包括留學生，皆戴著N95、全身防護雨衣，甚至挨餓不在飛機上用餐、不上洗手間，如逃難般奔回台灣。如今桃園機場又出現逃亡潮，但這次是逃去美國。因政府2月沒有採購足量疫苗，甚至民間捐贈價值數十億的疫苗，政府不是感念，而是違法以「核准」之權，擴大審查，要求授權。

陳文茜指出，6月底即將抵達的Moderna只有200萬，不夠一般甚至65歲以上民眾施打，醫護及家屬就可能需要80萬劑；反觀美國疫苗過剩，不需公民，凡入境者皆可施打。她透露台灣上週已有許多「先知者」，以400萬包下商務艙所有座位，20人保持距離，一人20萬，飛美國施打疫苗。他們準備在美國待1個月，有些機場即設注射疫苗中心，有些第二天去美國連鎖藥廠或商場CVS、Wallmart 施打，28天後打第二劑，一個半月後再回台。

陳文茜強調，經濟狀況良好的家庭，還可以在航空業慘澹經營時，包機400萬一趟，一家10個人，加上待在美國隔離生活，一個月500萬換一家活命，免於恐懼，這對信義計劃區、內湖豪宅區的民衆而有，不分黨派，是很正常的選擇，沒有人會因效忠政府，拿自己的命開玩笑。3週前他周圍一些朋友已經奔相走告，有些租専機，有些回日本、美國，有些純粹待1個半月。

對此，陳文茜直言：「你不能責怪他們，這個政府的荒謬，不值得他們陪同受苦及承擔風險。」陳坦言，有能力離開卻至今仍對政府公開呼籲的人，都是對土地有情的苦民所苦者，包括女兒在美國大可一走了之的張小燕，還有她自己；沒能力這樣做的至少2000萬人，他們留下來並非傻瓜，而是走不了。

然而，陳文茜也提出質疑：「我們的政府刁難許多團體捐贈疫苗，他們會如此刁難AIT、日本在台協會、法國、各國駐台代表處，自行進口的疫苗嗎？送八大文件？各國代表處工作人員是否已經完成施打，尤其AIT。」陳意有所指答道：「我有消息來源，但請各位自己依智商判斷。」並強調，一個不被信任的政府，才會出現在旅遊仍有風險時，機場的逃亡潮。

(中時新聞網)