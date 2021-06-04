今降雨集中山區，中央氣象局一口氣針對本島15縣市發布豪、大雨特報，可望為全台水庫再帶來一波進帳。受北邊鋒面接近及南邊彩雲颱風外圍環流影響，大氣環境相當不穩定，本島除了基隆、新竹市、彰化、嘉義市，其他縣市山區都列入特報警戒，提醒民眾留意。

氣象局今天上午針對南投縣、雲林縣、嘉義縣山區發布豪雨特報，其他各地山區及恆春半島有局部大雨機率，呼籲山區居民注意雷擊及強陣風；近山區平地也有機會下雨。

台灣旱災嚴重、水情無解，讓負責天氣預報的氣象局同仁心急如焚，「但雨就是下不來，急也沒用」。前陣子有人開始喝鳳梨茶，沒想到雨就來了！為延續這波降水好運，鳳梨茶成了預報中心的「聖品」，盼集氣儘早紓解旱象。

根據氣象局先前預估，5月底、6月初有幾波滯留鋒接近，也確實一如預期。橫生變數的是突然冒出來的彩雲颱風，但它不僅沒破壞梅雨結構，甚至有機會引進西南風，解救嗷嗷待哺的水庫群。

(中時新聞網)