周四美股全數下跌，台股今(4日)開盤以17225,06點開出，下跌21.1點，開盤1分鐘指數來到17136.06點，跌逾百點，國外疫苗將陸續抵台，尚未二期解盲的高端疫苗今日開盤再被殺到跌停，股價來到230.5元，有上萬張賣單排隊等著賣。

高端從上周五(28日)收盤價389元到今日已連跌5根跌停板，股價被砍了158.5元，如果持有一張，等於1周就虧了15.8萬元。分析師表示，因為高端並沒有賺錢，所以很難從基本面去分析，操作生技股的難度本來就比較高，要考慮的風險也高。

華爾街靜待即將公布的非農就業報告，美國總統拜登擴大涉軍陸企黑名單，晶片股受挫，道瓊工業指數收盤下跌23.34點(或0.07%)，以34577.04點作收，標普500指數終場下跌15.27點(或0.36%)，收在4192.85點，那斯達克指數收盤下跌141.82點(或1.03%)，收在13614.51點，費城半導體指數終場下跌57.79點(或1.81%)，收在3139.19 點。台積電ADR收盤下跌1.79%，聯電ADR則上漲1.69%。

台股3日開高震盪，多空拉鋸下，指數終場收在17246.16點，上漲81.12點，備受爭議的高端疫苗連吞4根跌停，台積電原本站回600元，收盤則以596元作收，鴻海、中鋼以及金融股賣壓相對較重，航運、造紙族群強勢控場，成交值4804.01億元，三大法人同步買超，其中以外資及陸資買超79.04億元最多，自營商買超35.59億元，投信買超6.56億元，合計買超121.19億元。

(中時新聞網)