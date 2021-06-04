本土疫情未見趨緩，近期民間團體紛紛搶捐疫苗，但衛福部長陳時中說，目前看來只有永齡基金會的資料比較完整，但獨缺一紙「原廠授權書」。國民黨立委鄭麗文昨(3日)晚間在臉書爆料，「根據內幕消息，蔡政府分兩派角力，在開放民間購買疫苗的事情上面態度分歧」。

鄭麗文3日在臉書指出，捐贈疫苗並不是代理也不是生產，為何需要授權書？且根據藥事法第48-2條規定，中央衛生主管機關得專案核准特定藥物之製造或輸入，不受有藥商身分、藥品許可證及授權等限制，按同法第三項的授權，衛福部也於2016年9月8日制定在緊急公共衛生情事時的「特定藥物專案核准製造及輸入辦法」，但是當中所需繳交的文件並不包括供貨時程、有效期限、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書。

鄭麗文質疑，指揮中心所謂沒有提供原廠授權書有符合藥事法規範嗎？還是因為特定情況而彈性調整的說詞？啟人疑竇，「政府採購規範不能進行限制競爭，但審查民間企業就是不當限制競爭！這很顯然是刁難，跟品質把關無關聯，照這樣看，衞福部採購要求投標廠商需取得原廠授權書，將來工程㑹稽核人員檢查採購案一定㑹列為缺失」。

對此，鄭麗文認為只要確保品質只要表明是原廠的出貨即可，用事後檢驗取代事前卡關，民間企業心急如焚想幫忙台灣弄到疫苗，衛福部卻因為一張紙、因為意識形態把所有的流程通通卡住。她更透露，「根據內幕消息，蔡政府分兩派角力，在開放民間購買疫苗的事情上面態度分歧，因此陳時中才一下宣布開放，一下又惡意刁難。若消息為真，民進黨完全是將政治凌駕在防疫上！把台灣人民當韭菜」。

最後，鄭麗文更呼籲中央，「不要再活在去年防疫有成的泡泡裡，有近一萬例的本土確診個案、166人死亡，你們竟然還有心情搞政治鬥爭？請執政黨喚回你們的良心，請陳時中不要再冷血執行黨意，停止處處刁難，即刻以取得救命疫苗為首要任務」。

(中時新聞網)