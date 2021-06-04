我國新冠肺炎疫情嚴峻，全國進入三級警戒，群聚、室內用餐皆有嚴格禁令，許多新人被迫延期婚禮宴客，婚禮產業也連帶受影響；心路基金會庇護工場也受疫情衝擊，不過基金會仍決定與新人共同面對疫情，無條件接受取消或延期訂單，暖心舉動引民眾熱議。

「不好意思因為我收到飯店通知，喜宴必須延期，後天要出貨的喜餅可能要延後出貨了…」，指揮中心宣布警戒升級當日，心路基金會庇護工場電話響個不停，都是焦急的新人來電商討喜餅暫緩出貨問題。心路基金會事業處處長溫德風表示，對心路來說喜餅訂單的損失一定很大，但是一生一次的喜事沒有人想碰到這樣的狀況。所以，想和新人一起面對」，心路基金會決定無條件接受取消或延期訂單，直至疫情趨緩。

溫德風說，心路的暖心舉動，讓許多人被感動，願意幫忙一起消化訂單；如有新人表示喜餅照原定日期出貨，他們自掏腰包加碼運費，將一盒盒喜餅分送親友，讓親友待在家也能分享喜氣，也減低對心路的衝擊。也有新人協助轉貼惜福喜餅資訊給同事和朋友，號召更多的民眾一起加入響應，消息PO網兩週，300多盒待消化的惜福喜餅已全數售完。

全國三級警戒延長至6月14日，對庇護工場的衝擊仍將延續。溫德風指出，喜餅訂單佔庇護工場營運6成以上，尤其6月又有三節之一的端午節和傳統的婚禮旺季，在企業訂單與喜餅訂單的雙重打擊下，希望大家能透過網購支持庇護工場，成為障礙者的後盾。

(中時 )