圓剛(2417)即將推出新品，該兩款新品同時獲得2021年iF產品設計大獎肯定，其中針對直播主設計的NEXUS直播控制器，以強大的影音整合能力受到評審青睞。AM330黑鳩動圈式麥克風則以獨特的減震設計以及軟體支援獲得評審非常正面的評價。

圓剛今年前4月營收17.5億元，年增近8成。成立31年的圓剛，是台灣早期投入多媒體應用的業者，並以自有品牌AVerMedia行銷歐美。過去，圓剛的主力產品是影像擷取卡，及讓電腦可看第四台的「電視棒」或「電視卡」，如今則專做實況或直播相關產品，共分為3大類。第一類是內容創作工具，包括直播影像擷取卡、耳機、網紅麥克風、鏡頭等；第二類遠端內容協作工具，主打個人視訊會議；第三類則是AI（人工智慧）應用平台，以硬體與韌體供業者發展邊緣運算應用。

NEXUS實況控制器，可以整合所有直播影音的軟硬體周邊設備，只要透過NEXUS直播控制器，實況主切畫面不再麻煩，只要事先設定好快捷鍵，就能無縫切換，輕鬆完成。NEXUS本次也推出獨創的雙混音設計，下半部六個音軌旋鈕，透過連接電腦、遊戲機、耳機、麥克風和音響，整合音源輸出輸入，可直接控制三種實體、三種虛擬音源訊號，設定不同的音軌組合，可以透過軟體紀錄，只需要設定一次，之後就可以一直使用，雙混音設計可以同時輸出兩種混音檔，讓實況主與觀眾可以同時聽到不同的混音組合，依需求自由調配。

AM330黑鳩動圈式麥克風則是圓剛最新款的高階麥克風，與NEXUS直播控制器組合使用；麥克風採動圈式設計，心型指向收音，不容易被環境音干擾，內建防噴罩，不需要外裝防噴罩就能有效減少噴音，金屬質感搭配紅黑配色的外觀更兼顧了設計感。除了實況使用外，優秀的收音和XLR接口的設計也符合Podcast的使用需求。

(時報資訊)