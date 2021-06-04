聲學元件廠康控-KY(4943)自結4月稅後虧損為6100萬元，累計前4月每股淨損為1.56元，康控-KY車用產品透過Tier 1客戶打入美系電動車大廠，預計第2季底開始量產，未來也將拓展到其他品牌車廠客戶，康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%，康控-KY董事長呂朝勝表示，今年營收會比去年好，毛利率希望能維持25%到30%。

康控-KY因躋身為蘋果前200大供應商，近期股價波動劇烈，應主管機關要求公告獲利自結數，公司自結4月合併營收為2.07億元，稅前虧損為5900萬元，稅後虧損為6100萬元，單月每股稅後虧損0.39元，累計前4月稅後虧損為2億4549萬元，每股淨損為1.56元。

康控-KY近幾年營運遇逆風，不過公司佈局汽車、醫療、工業及半導體產業已開始見到成果，其中車用部分，過去康控-KY車用產品以感測器機構件為主，主力客戶為德國博世集團，公司從去年開始朝向模組化產品，包括：電動馬達零件、自動啟停裝置等，並透過Tier 1客戶的一個產品切入美國電動車大廠，新產品預計第2季底開始量產。

康控-KY表示，目前此產品有兩條產線，由於其他品牌車廠也對此產品有興趣，未來客戶也將推展到其他品牌車廠的電動車或一般車款，客戶已跟康控-KY討論增加訂單，康控-KY計畫下半年再增加1條產線因應客戶需求；除原有客戶，康控-KY今年下半年也會增加另一個Tier 1客戶，供應與汽車馬達相關產品，預計2022年有業績貢獻。

去年第4季車用產品佔康控-KY營收比重拉升到17%，2020年全年佔比達13%，康控-KY預估，今年車用產品佔比可望達20%。

至於半導體相關新產品也將於今年下半年開始出貨。

(時報資訊)