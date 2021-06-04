美國總統拜登3日簽署行政命令，限制美國公民投資與與共軍有關、或從事監控科技類的59家中國大陸企業。此舉等同將前任川普政府的行政命令擴大，包括華為、海康威視與大陸三大電信公司，依舊榜上有名。

《路透社》報導表示，拜登政府宣稱此舉能將川普時期法律範圍有缺陷的地方加以填補。官員則透露，美國財政部強制執行與更新的59家企業新名單，將取代國防部先前公布的名單，而美國公民將禁止買賣清單上企業的公開交易證券。

《路透社》引述拜登的立法理由，指出這項命令目的在於阻止美國公民，投資並支持中國大陸軍工複合體、軍事、情報與安全研發等項目。立法理由還強調，大陸研發的監控技術不只在大陸境外使用，大陸研發的監控技術更被用於鎮壓或嚴重侵犯人權，形成不同於往常的威脅。

美國有線電視新聞網(CNN)指出，大陸多間大型電信企業，如中國移動、中國電信與中國聯通，在川普時期就已榜上有名，如今仍在黑名單中。此外，智慧手機製造商華為與監控設備主要製造商與供應商海康威視，也仍在清單之中。

《路透社》則報導，在川普時期為國防部列入清單的多間大陸企業，如今依舊被納入更新名單。其中，被認定為國防產業的包括中國航空工業集團、中國航天科工集團、中國兵器工業集團，以及中國船舶重工等企業。至於拜登新添的黑名單，則包括中航電測儀器公司與江西洪都航空工業等公司。

官員向《路透社》披露，儘管拜登的命令延續大部分川普的做法；但由於先前的命令容易在法庭攻防上遭到質疑，加上對禁止投資企業的子公司規範不夠明確，讓投資人無所適從，因此拜登從原本的31家擴張到59家，使其更為清楚而詳細。

美方官員表示，接下來數個月內將增加更多的企業至清單中；換言之，這份名單將採取滾動式修正。

CNN分析，這份命令是在前總統川普的行政命令的基礎上，加以修訂並發布。2020年11月，當時總統川普抓緊任期尾聲，簽署行政命令，限制美國公民投資31家中國大陸企業。華府在立法理由中解釋，這些企業「讓中國大陸軍事力量得以發展、現代化，並對美國安全產生直接威脅」。

如今，拜登在此一基礎上，將禁令擴大至59間大陸企業上，並於2021年8月2日生效；其中，大陸監控科技企業，以其監視攝影鏡頭與人臉辨識技術，被視為協助北京在新疆推動安全城市方案，侵害維吾爾族人權而遭到禁止。

官員表示，美國財政部接下來將針對監控科技的範圍擬定具體規範，其中一項標準為該企業是否協助「鎮壓或嚴重侵犯人權」。

《路透社》指出，拜登就任以來持續審核美國對大陸的多項政策，並延長前總統川普命令中的執行期限。這次新的行政命令為拜登對抗大陸所採取的一連串措施中的一部分，隨著全球兩大經濟體間的關係日益惡化，這項命令的目的旨在加強美國聯盟，並將國內投資由大陸企業轉至美國境內，以增強美國經濟競爭力。

(中時新聞網)