就在4日拓荒者與金塊進行季後賽首輪同一天，NBA官方宣布本季年度最佳隊友獎項，將由拓荒者當家控衛利拉德獲選，這個獎項也被稱為「特威曼史托克斯獎」，用來表揚那些在場上展現無私，且在場上、場外都表現出領導能力的球員。

「對我來說，這是一個令人難以置信的榮耀，」利拉德發表聲明表示，「我想感謝NBA與拓荒者，但我最想感謝的還是我的隊友們，沒有你們，我不可能拿到這個獎項。」這個獎項是由NBA球員投票產生，同時也展現球員的好人緣。

當前拓荒者特別需要利拉德這名最佳隊友火力支援，畢竟他們處於首輪2比3落後，不過利拉德前5場季後賽平均拿下35.6分、9.6助攻與4.4籃板，表現比起例行賽場均28.8分、7.5助攻與4.2籃板還好，拓荒者能否避免淘汰仍靠他。

NBA年度最佳隊友獎從2013年開始設立，先前拿過這個獎項的球員包含畢勒普斯、巴提耶、鄧肯、文斯卡特、諾維茲基、克勞佛、康利與哈勒戴等人，利拉德接下來還須證明自己不僅可以當個好隊友，也可幫忙球隊持續在季後賽挺進才行。

(中時 )